Dave B partage un nouveau projet « Delicate »

Seattle, le propre Dave B de WA a prouvé sur chaque projet qu’il pouvait faire n’importe quoi. C’est un rappeur, chanteur et producteur qui donne vie à sa vision créative à chaque sortie. Cette semaine, il est revenu avec son dernier corpus de travail, Délicat. S’étendant sur neuf chansons, plus une piste bonus, Dave B allie ses prouesses lyriques et sa polyvalence à son penchant pour les mélodies. Il détient l’intégralité du projet de son propre chef à l’exception de « Lost My Mind » qui met en vedette Jay Prince.

Découvrez la dernière offre de Dave B de Seattle ci-dessous et exprimez vos pensées dans les commentaires.