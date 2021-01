Davantage de membres de la distribution Gardiens de la Galaxie rejoignent Chris Pratt sur Thor: Set Love and Thunder

Thor: l’amour et le tonnerre se développe rapidement en une affaire de taille, du point de vue du casting. En plus de présenter le casting de retour du précédent Thor films, le film aura également Chris Pratt dans le rôle de Peter Quill alias Star-Lord, et maintenant le Daily Mail a publié des photos de deux autres gardiens de la Galaxie acteurs arrivant en Australie pour commencer le tournage.

Sur les photos, on voit Chris Pratt étant rejoint par Karen Gillan, qui joue Nebula, et Dave Bautista, qui joue Draw. Sean Gunn, qui fournit la capture de mouvement pour Rocket et dépeint Kraglin, aurait également fait partie de la Gardiens entourage. Nous savons également que Pom Klementieff, qui joue Mantis, figurera dans Amour et tonnerre. On ne sait toujours pas si les Gardiens joueront un rôle majeur dans les événements du film ou s’ils joueront des rôles mineurs dans le récit principal qui se concentre sur Thor.

🚨 Karen Gillan, Dave Bautista et Chris Pratt sont arrivés dans un hôtel en Australie. Tout le monde sera mis en quarantaine pendant 14 jours, puis passera directement au tournage des studios Marvel « THOR: LOVE AND THUNDER ». pic.twitter.com/1S33lpPik7 – cosmique (@cosmic_marvel) 8 janvier 2021

Thor: l’amour et le tonnerre semble assez bien représenté du côté des Gardiens de la Galaxie. Les deux seuls grands noms manquants sont Groot, entièrement créé par CGI, et Gamora, joué par Zoe Saldana. C’est l’absence de ce dernier caractère qui est particulièrement intéressante.

Avengers: Fin de partie s’est terminé avec le Gamora actuel toujours mort, tandis que le Gamora qui avait voyagé du passé au présent est parti en fuite. Les Gardiens avaient décidé de partir dans l’espace lointain à la recherche de Gamora, et cela servira vraisemblablement de scénario central de Gardiens de la Galaxie Vol. 3, qui aura lieu avant les événements de Thor: l’amour et le tonnerre.

Chris Pratt aujourd’hui à Sydney se prépare pour le tournage de Thor Love and Thunder ✨ pic.twitter.com/lM9syHnclC – Harry (@ItsWoolridge) 8 janvier 2021

Puisque Gamora ne semble pas faire partie des Gardiens en Amour et tonnerre, cela signifie-t-il la mission de la sauver en Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ne réussira pas? Gamora est déjà morte une fois, donc la tuer à nouveau semble inutile. Son histoire pourrait-elle se terminer avec Gamora renonçant à une vie d’aventures avec les Gardiens pour s’installer dans une retraite paisible dans une ferme quelque part, un peu comme son père Thanos l’a fait après avoir terminé sa mission avec les pierres de l’infini?

Alors que l’apparition des Gardiens dans Amour et tonnerre sera le bienvenu, c’est le rôle du principal méchant joué par Christian Bale qui excite le plus les fans. L’acteur jouera le rôle de Gorr, le God Butcher, une entité immensément puissante qui voyage d’univers à l’autre en massacrant toutes les divinités qu’il rencontre. Même avec l’aide des Gardiens et d’une femme Dieu du tonnerre joué par Natalie Portman, Thor aura du mal à affronter un méchant qui a tué d’innombrables dieux avant lui.

Réalisé par Taika Waititi, Thor: l’amour et le tonnerre met en vedette Chris Hemsworth dans Thor, Tessa Thompson dans Valkyrie, Natalie Portman dans Jane Foster, Jaimie Alexander dans Lady Sif, Chris Pratt dans Star-Lord et Christian Bale dans Gorr the God Butcher. Le film arrive en salles le 6 mai 2022. Cette nouvelle nous vient de DailyMail.com.

Karen Gillan et d’autres arrivent en Australie avant le tournage de Thor: Love and Thunder via Daily Mail: https://t.co/johakOAzwbpic.twitter.com/vu6NV1Bete – Thor: Nouvelles d’amour et de tonnerre (@lovethundernews) 8 janvier 2021

