Davantage de contenu Outriders est planifié, «  prêt  » à devenir la prochaine grande IP de Square Enix

Square Enix présente Outriders comme sa « prochaine grande franchise » alors que l’éditeur révèle que plus de 3,5 millions de joueurs uniques ont tenté le tireur de pilleurs au cours de son premier mois sur le marché. Bien que les statistiques ne reflètent pas les ventes, il semble y avoir suffisamment de confiance dans la propriété intellectuelle et le développeur People Can Fly à l’avenir pour que la société se sente en sécurité en promettant que Outriders sera développé à l’avenir.

Dans un communiqué de presse, Jon Brooke, codirecteur du studio chez Square Enix External Studios, a déclaré: « Lancer une nouvelle adresse IP de jeu n’est jamais facile et nous restons très reconnaissants pour le soutien et les commentaires de la communauté – nous continuons à écouter attentivement et voulons assure à tous que nous nous engageons à améliorer et enrichir l’expérience dans les semaines et les mois à venir. Nous sommes également impatients de développer les Outriders à l’avenir. » Le temps de jeu moyen serait d’environ 30 heures au sein de sa base d’utilisateurs et l’engagement avec le jeu coopératif est très élevé.

Nous devons supposer que le Xbox Game Pass a joué un rôle important dans l’augmentation du nombre de joueurs d’Outriders depuis que le jeu est entré en service le jour même de son lancement – une décision qui, à notre avis, ferait crater les ventes sur PS5 et PS4. Cependant, Square Enix semble assez satisfait du nombre d’exemplaires vendus. Les nouvelles sur le front des Outriders ont été assez calmes depuis que ses pires bugs et problèmes ont été corrigés, alors peut-être qu’un nouveau contenu sera révélé le mois prochain. L’E3 2021 approche à grands pas, après tout.

Étiez-vous l’un de ces 3,5 millions d’utilisateurs jouant à Outriders au cours de son premier mois? Quel type de contenu souhaitez-vous pour le jeu à l’avenir? Postez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.