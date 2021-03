D’autres suites de Hobbs & Shaw et de multiples retombées rapides et furieuses arrivent, confirme le producteur

Avant que le MCU ne devienne la définition de facto hollywoodienne d’un univers cinématographique, le Rapide furieux la franchise était déjà en passe de devenir un phénomène mondial avec de multiples suites et retombées. La retombée la plus réussie a été Hobbs et Shaw, qui est sorti en 2019. Maintenant, le producteur du film, Hiram Garcia, a laissé entendre dans une récente interview que de nombreuses autres histoires sont en préparation pour l’univers cinématographique de Fast & Furious.

« Nous réfléchissons toujours à l’avenir et nous développons tout de suite, nous avons en fait une très belle histoire que nous avons préparée. Chris Morgan a écrit, et je pense que c’est la beauté, c’est l’univers de Fast & Furious. Je pense que ce n’est pas tant une question de séparation ou quoi que ce soit, ils tombent tous sous l’égide de l’univers Fast & Furious, Fast & Furious, et Fast & Furious est le vaisseau mère, mais évidemment cette franchise est tellement aimée et a tellement de fans, et il y a tellement d’histoires à raconter. «

Hobbs & Shaw ont vu des ennemis d’autrefois, Luke Hobbs, joué par Dwayne Johnson, et Deckard Shaw, joué par Jason Statham, faire équipe pour vaincre un ennemi commun. L’ambiance « copain de flic » de la comédie d’action a été grandement appréciée par les fans, et le film est devenu un énorme succès. Maintenant, selon Hiram Garcia, l’équipe derrière le film est pleinement engagée à faire Hobbs et Shaw 2 une digne suite.

«Pour nous, nous voulons à 100% faire notre part: continuer à raconter cette histoire, rouler avec Hobbs. Il est toujours connecté à ces gars-là et à la façon dont ces choses s’entremêlent, nous allons devoir le découvrir, mais nous sommes pleins Avancez à ce sujet, nous avons une belle histoire, une grande histoire amusante. Chris Morgan est un écrivain brillant et il a emmené tout cet univers dans tellement de directions différentes, mais cela avance, il suffit d’avoir une conversation à ce sujet juste avant vous et j’ai parlé, et je suis vraiment excité de voir où ça va mais nous continuerons à avancer. Nous savons que les fans le voulaient, ce premier, a été très bien reçu et c’est donc ce que nous devions savoir, que les fans en voulaient plus , nous allons donc le livrer. «

Alors que les retombées semblent en bonne voie de développement, l’original Rapide furieux la franchise a rencontré un problème, car le prochain film de la série, F9, a de nouveau été retardé. F9 a été l’un des premiers films de l’année dernière à reporter sa date de sortie de plusieurs mois au début de 2021, puis à la mi-2021. Malheureusement, la situation avec les chaînes de théâtre du monde entier est encore très délicate et, à la lumière des circonstances, le film a été retardé, espérons-le pour la dernière fois, d’un mois, jusqu’en juin.

Réalisé par Justin Lin, F9 stars Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel et Sung Kang, avec Helen Mirren, Charlize Theron et Cardi B. Le film arrive en salles le 25 juin 2021 Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

