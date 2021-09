Dates de sortie d’After We Fell : voici où et comment regarder en ligne

in







After We Fell sera diffusé directement sur Amazon Prime Video au Royaume-Uni et en France. Voici quand il sort dans les cinémas.

La troisième tranche de la Après la franchise est enfin arrivée, et les fans sont déjà éperdus de Après nous sommes tombés.

Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin reviennent dans le rôle de Tessa et Hardin, aux côtés de nouveaux visages. Après nous sommes tombés et Après toujours heureux ont tous deux été filmés dos à dos en Bulgarie pendant la pandémie. En raison de l’impossibilité pour les membres de la distribution existants de voyager, une poignée de personnages ont été refondus.

Chance Perdomo jouera désormais Landon, Stephen Moyer est votre nouveau Christian Vance, Arielle Kebbel prend le relais en tant que Kimberly Vance et Mira Sorvino remplace Selma Blair en tant que Carol Young.

Après nous sommes tombésLa date de sortie de varie d’un pays à l’autre. Voici tout ce que vous devez savoir sur les dates de sortie des cinémas internationaux et américains et la date de sortie en streaming au Royaume-Uni.

Quand est Après nous sommes tombés publié?

Voici la liste complète des Après nous sommes tombés les dates de sortie au cinéma qui ont été confirmées à ce jour :

1er septembre – Finlande, Italie, Pologne, Suède.

2 septembre – Bosnie-Herzégovine, Tchéquie, Allemagne, Danemark, Grèce, Croatie, Kazakhstan, Monténégro, République de Macédoine du Nord, Mexique, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Russie, Slovénie, Slovaquie, Ukraine.

3 septembre – Bulgarie, Espagne, Norvège, Roumanie, Afrique du Sud.

9 septembre – Argentine, Australie, Hongrie, Nouvelle-Zélande.

10 septembre – Canada, Lituanie.

13 septembre – Corée du Sud

30 septembre – États-Unis

Quand est Après nous sommes tombés sorti au Royaume-Uni ?

Après nous sommes tombés ne viendra malheureusement pas dans les cinémas britanniques. Le film se dirigera directement vers Amazon Prime Video afin que vous puissiez le diffuser dans le confort de votre foyer à la place.

Après nous sommes tombés sera disponible pour regarder sur 22 octobre sur Amazon Prime Vidéo.

Où et comment regarder Après nous sommes tombés en ligne

La bonne nouvelle est que Après nous sommes tombés sera disponible en streaming en ligne, mais la mauvaise nouvelle est qu’il ne sera pas disponible dans tous les pays.

La date limite rapporte que Après nous sommes tombés sortira exclusivement sur Amazon Prime Video au Royaume-Uni et en France. Le film ne pourra pas être visionné dans les cinémas de ces pays.

Après nous sommes tombés sera disponible pour regarder le 22 octobre sur Amazon Prime Video.

Volonté Après nous sommes tombés être sur Netflix ?

Après nous sommes tombés ne sera pas immédiatement disponible en streaming sur Netflix – mais il pourrait bientôt arriver sur la plateforme.

Avec un peu de chance, Après nous sommes tombés sera disponible en streaming sur Netflix quelques mois après sa sortie au cinéma aux États-Unis. Après que nous soyons entrés en collision est sorti aux États-Unis en octobre 2020 et est arrivé sur Netflix en décembre 2020. Si ce modèle continue, les fans pourraient voir Après nous sommes tombés sur Netflix à un moment donné en décembre 2021 ou janvier 2022.

Les téléspectateurs britanniques devront plutôt diffuser le film sur Amazon Prime Video.

