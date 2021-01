Fortnite n’est pas entré dans nos vies paisiblement. Un jour, c’était juste une faute d’orthographe d’un mot qui signifiait tdeux semaines, et le lendemain, il a dérapé sur deux pneus qui criaient, est sorti de la voiture, a mis des lunettes de soleil et a souri. Nous nous sommes tous évanouis. Tout d’un coup, tout le monde savait Fortnite et tout le monde jouait.

Depuis le début, nous avons décidé de lister chaque saison et de fournir quelques informations sur ce dont il s’agissait!

Dates de début et de fin de toutes les saisons Fortnite

Chapitre 1

Saison un

Le rendez vous a commencé: 25 octobre 2017 | Date de fin: 13 décembre 2017

La première saison nous ramène à l’époque où les jeux Battle Royale commençaient à peine à se faire connaître. FortniteLe principal concurrent de l’époque était PUBG. Avec des graphismes beaucoup plus simples et moins d’armes et de skins au choix, Chapter One Season One of Fortnite est presque méconnaissable par rapport au jeu actuel dominant le marché qu’il est aujourd’hui. C’est, bien sûr, sauf pour le caractère par défaut de la signature.

Saison deux

Le rendez vous a commencé: 14 décembre 2017 | Date de fin: 21 février 2018

La saison deux était quand Fortnite déployé un marketing génial: le Battle Pass. Vous voulez quelques-unes de ces peaux fantaisie et des fonctionnalités cosmétiques soignées? Désormais, vous n’avez plus à les payer directement! Il suffit de mettre 10 € et de combattre, de rechercher et éventuellement de cacher votre chemin vers un niveau supérieur. C’était aussi la première saison où nous avons vu le lieu classique Tilted Towers de Chapter One.

Troisième saison

Le rendez vous a commencé: 22 février 2018 | Date de fin: 30 avril 2018

La troisième saison a apporté les défis et a officiellement réveillé le complétisme chez tous ses joueurs. La plupart d’entre nous connaissent cette pensée:

Aller au lit? Peut-être que dans une minute, je veux juste obtenir cette réalisation en premier.

La prochaine chose que vous savez, trois heures se sont écoulées, et vous débattez de manière préventive de votre appel au travail le lendemain.

Saison quatre

Le rendez vous a commencé: 1 mai 2018 | Date de fin: 12 juillet 2018

La troisième saison comportait des éléments thématiques, mais la saison quatre a été celle où les thèmes ont vraiment commencé à dominer le Fortnite mises à jour. Il s’est beaucoup concentré sur les films de super-héros et de super-héros. De nombreux POI (points d’intérêt) ont été modifiés pour imiter les paramètres de réalisation de films.

Saison Cinq

Le rendez vous a commencé: 12 juillet 2018 | Date de fin: 27 septembre 2018

La saison cinq a introduit le thème World’s Collide. Des failles ont commencé à s’ouvrir, ce qui a permis aux joueurs de se déplacer rapidement sur la carte. Cette saison a également introduit des jouets dans Battle Royale, qui pourraient être équipés, lancés ou autrement utilisés lors de combats contre d’autres joueurs. Cela a mis en lumière à quel point ce jeu était polyvalent.

Saison six

Le rendez vous a commencé: 27 septembre 2018 | Date de fin: 6 décembre 2018

Le chapitre le plus doux-amer du chapitre un, la saison six a détruit Loot Lake, un point de chute populaire, pour le bien du thème, certes étonnant, Darkness Rises, qui a ajouté au scénario Worlds Collide. Cela nous a également donné Pets and Music, ce qui était très honnêtement un argument de vente pour le jeu. Ramenez-les, Epic!

Saison sept

Le rendez vous a commencé: 6 décembre 2018 | Date de fin: 28 févr.2019

La saison sept était la première saison sur le thème de l’hiver. Il a apporté beaucoup de joie aux jeunes enfants en présentant le mode créatif. Dans Creative, vous avez pu concevoir vos propres niveaux et modes de jeu, au lieu de toujours plonger dans la bataille. Cela a rendu le contenu créé par l’utilisateur sur le Fortnite marché exploser en popularité!

Saison huit

Le rendez vous a commencé: 28 février 2019 | Date de fin: 9 mai 2019

Pirates, jungles et volcans. La saison huit nous a donné des énigmes, des trésors et un sens de l’aventure. Les raids de groupe sur les campings pirates sont devenus populaires, et cela signifiait un autre ennemi à penser en plus des autres joueurs. Ces énigmes nous ont également donné à réfléchir si nous voulions débloquer ces douces et douces récompenses.

Saison neuf

Le rendez vous a commencé: 9 mai 2019 | Date de fin: 1 août 2019

Le classique Fortnite Les nuances bleu / violet / rose ont vraiment commencé à apparaître dans la saison neuf, qui avait pour thème une sorte de contexte futur cyber-punk. Heureusement, la surcharge sensorielle a été un peu atténuée dans les saisons à venir.

Saison X

Date Démarré: 1 août 2019 | Date de fin: 13 octobre 2019

La saison X était la dernière saison du chapitre 1. Avec le thème intitulé Hors du temps, ils prévoyaient dès le début de la saison de refondre complètement le jeu en Fortnite Chapitre 2. Beaucoup de joueurs ont été inquiets lorsque tout a été aspiré dans un trou noir à la fin du chapitre, car nous n’avons entendu aucune nouvelle pendant plusieurs jours. Conspirations et spéculations, à gogo.

Chapitre 2

Saison un

Le rendez vous a commencé: 15 octobre 2019 | Date de fin: 20 février 2020

Les bateaux, les bandages bazookas et uniquement les armes de base sont trois choses dont nous nous souvenons le plus à propos du chapitre deux, saison un. Fortnite avait de nouvelles réalisations, ajouté plus de mécanismes et de récompenses Battle Pass, et rendu la traversée de l’eau beaucoup plus amusante dans le jeu. C’était finalement comme le jeu que c’était signifiait être.

Saison deux

Le rendez vous a commencé: 20 février 2020 | Date de fin: 17 juin 2020

Cette saison a amené Muscle-Cat et nous a donné des options pour les récompenses que nous avons gagnées. Les groupes Shadow et Ghost nous ont donné des versions sur le thème clair et sombre des personnages, des skins d’objets et des skins d’armes. Nous avons également obtenu la danse qui est drôle quel que soit le personnage qui la fait: The Kitty Cat Dance.

Troisième saison

Le rendez vous a commencé: 17 juin 2020 | Date de fin: 27 août 2020

Une grande partie de la carte a été inondée au chapitre deux de la saison trois. Il a reculé au cours de la saison, mais entre-temps, il a fait des bateaux une nécessité absolue. La saison deux était techniquement la première saison à introduire le style dans le contenu du jeu (est-ce que quelqu’un utilise même Maya plus?), Mais la saison trois nous a laissé styliser notre parapluie!

Saison quatre

Le rendez vous a commencé: 27 août 2020 | Date de fin: 1 décembre 2020

Marvel a pris le relais Fortnite dans le chapitre deux saison quatre. Certains objets spéciaux imitant nos pouvoirs de super-héros préférés ont été mis à disposition, et plusieurs parties importantes de la carte ont été remplacées par des zones liées à Marvel. Le nord de l’État de New York est devenu le point de chute le plus chaud où les gens affronteraient Iron Man lui-même. À la fin de la saison, Fortnite a fait quelque chose qu’il n’avait jamais fait auparavant et a demandé à ses joueurs de piloter le BattleBus pour vaincre Galactus!

Saison Cinq

Le rendez vous a commencé: 2 décembre 2020 | Date de fin: 16 mars 2021

Notre saison actuelle nous donne des primes, des chasseurs de primes et bébé Yoda. L’histoire tourne autour du recrutement de l’agent Jonesy, des chasseurs de primes, qui apparaissent dans le jeu comme des PNJ avec lesquels vous pouvez interagir. Ils fournissent des quêtes, des objets et sont actuellement le seul moyen d’améliorer votre arme à différentes raretés. Une fois que vous atteignez le niveau 100, vous obtenez le personnage Mandalorian préféré de tout le monde, Baby Yoda, comme compagnon!

Retour vers le futur

Depuis 2017, Fortnite est devenu un incontournable des foyers américains. Tout le monde connaît quelqu’un qui joue. Il a gagné en popularité dans le contenu rationalisé, les boutiques d’articles créés par les utilisateurs et bien sûr–le mécanisme de jeu Battle Royale. Maintenant, un peu plus de trois ans plus tard, c’est incroyable à quel point cela a changé. Qu’il suffise de dire que nous sommes tous excités pour la prochaine saison!

Si vous souhaitez voir toutes les bandes-annonces cinématiques des saisons en une seule fois, vous pouvez la regarder ici:

Vous voulez gagner de l’XP rapide en Fortnite? Ou peut-être voir certains des derniers articles divulgués? Jetez un œil à certains de nos autres Fortnite des articles pour les emplacements de pièces XP et les skins de la saison cinq qui fuient!