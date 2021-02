Date Night of the Living Dead en streaming sur Shout! Factory TV pour la Saint Valentin

En février sur Shout! Factory TV, la chevalerie est morte-vivante. Le service de streaming accueillera un événement marathon de la Saint-Valentin appelé Date nuit des morts-vivants, avec une projection spéciale du classique zombie de George Romero de 1968, Nuit des morts-vivants, avec le Bela Lugosi-star de 1932 Zombie blanc et deux épisodes classiques sur le thème des zombies de Mystery Science Theatre 3000 – Cauchemar de zombies et Les créatures incroyablement étranges qui ont cessé de vivre et sont devenues des zombies mélangés.

Les fans sont encouragés à célébrer avec quelqu’un qui apprécie leur beauté et leur braaaiiinnnsss et à se connecter pour une soirée de rendez-vous le samedi 13 février. Ce sera un cri. Le marathon commence le 13 février à 18 h HP et se poursuivra toute la nuit. Le flux peut être consulté sur ShoutFactoryTV.com; Crier! Les applications Roku, Amazon Fire, Apple TV et Android de Factory TV; et les plates-formes de streaming numérique suivantes: Twitch, Pluto TV, Samsung TV Plus, Comcast Xfinity, Xumo, Vizio, Redbox, IMDb TV, STIRR, Sling TV, THETA.tv et Local Now.

Ces films peuvent également être visionnés à la demande sur ShoutFactoryTV.com; Crier! Les applications Roku, Amazon Fire, Apple TV et Android de Factory TV; et sur divers Shout! Chaînes de marque Factory TV, notamment Tubi, Amazon Prime Channels et Roku Channel.

