Date, heure et comment regarder « Moon Knight » sur Disney+

Avec Oscar Isaac et créé par Jeremy Slater, «Chevalier de la Lune” (“Moon Knight” en espagnol), est le prochain Mini-série Disney + se déroulant dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). La nouvelle production mettra en vedette Slater en tant que scénariste en chef avec Mohamed Diab à la tête de l’équipe de réalisation.

Selon merveille« Chevalier de la Lune» est une nouvelle série d’action-aventure mettant en scène un justicier complexe qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Les identités multiples qui l’habitent sont entraînées dans une guerre meurtrière avec les dieux sur fond d’Egypte ancienne et moderne.

Le tournage devait commencer le 16 novembre 2020 pour une durée de 26 semaines, mais la pandémie de coronavirus a suspendu tous les plans. Le tournage a finalement commencé en avril 2021 au Musée des beaux-arts de Budapest, en Hongrie, et s’est terminé le 14 octobre.

Oscar Isaac dans le rôle de Steven Grant dans « Moon Knight » (Photo : Marvel Studios / Disney Plus)

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR « MOON KNIGHT » ?

« Chevalier de la Lune” a six épisodes et le premier sera présenté en première ce mercredi 30 mars 2022 au Disney+prendra donc fin le 4 mai 2022.

Une projection spéciale a eu lieu le 16 mars à Madrid au Cine Capitol, une autre le 17 mars au British Museum de Londres et une autre le 22 mars au El Capitan Theatre de Los Angeles.

HORAIRE POUR VOIR « MOON KNIGHT »

Mexique : 02h00

Pérou : 03h00

Colombie : 03h00

Argentine : 5h00

Vénézuela : 4h00

Bolivie : 04h00

Espagne : 9h00

QU’EST-CE QUE « MOON KNIGHT » ?

Selon le synopsis officiel de «Chevalier de la Lune« , Steven Grant est un employé de boutique de cadeaux aux manières douces qui découvre qu’il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité après s’être évanoui et avoir vécu des flashbacks d’une autre vie. L’une des identités de Steven est le mercenaire Marc Spector, et lorsque les ennemis de Steven / Marc viennent à eux, ils doivent naviguer dans leurs identités complexes alors qu’ils plongent dans un mystère mortel parmi les puissants dieux d’Égypte.

Ethan Hawkequi joue Arthur Harrow, a déclaré à la Le podcast Watch: « Pour moi, c’est en grande partie Oscar, pour être honnête avec vous. Je pense que c’est un joueur très excitant dans mon domaine. J’aime ce que tu fais de ta vie. Cela me rappelle les acteurs, quand je suis arrivé à New York, que j’admirais. Oscar est plus jeune que moi et j’aime la façon dont il se comporte et j’aime la façon dont il pense. Et généralement, de bonnes choses se produisent lorsque vous êtes dans une pièce avec des gens dont vous aimez la façon dont ils pensent, n’est-ce pas ?”