Date, heure de la première et comment regarder « Serviteur du peuple », série du président de l’Ukraine

« serviteur du village» (« Sluga Naroda » dans sa langue originale et « Servant of the People » en anglais), la série satirique créée, produite et mettant en vedette le président de Ukraine Volodimir Zelenski arrive enfin sur Telecinco le 14 avril 2022.

Bien que la fiction qui a été créée en 2016 et qui a duré trois saisons ait déjà été diffusée dans différents pays et chaînes, la guerre actuelle entre la Russie et l’Ukraine a causé Jeu de médias acquérir les droits de diffusion en Espagne.

« serviteur du village» suit Vasyl Petrovych Holoborodko, un professeur de lycée qui devient président de manière inattendue après une vidéo virale, et a reçu le Gold Remi Award de la meilleure comédie télévisée au WorldFest Houston et le Silver Award au Hamburg World Media Festival.

Volodímir Zelenski, président de l’Ukraine, est le protagoniste, créateur et producteur de la série « Serviteur du peuple » (Photo : Studio Kvartal 95)

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR « SERVER DEL PUEBLO » ?

« serviteur du village”, la série prophétique qui a catapulté la carrière politique du président ukrainien, présentera ses deux premiers épisodes ce Jeudi 14 avril à 22h00 (heure d’Espagne) dans Télécinco.

Les deux premiers chapitres seront également disponibles sur votre plateforme de paiement, MiTele Plusà partir du mercredi 13 avril au soir.

Cependant, Jeu de médias ne gardera pas la comédie dans cette fente. « TNous avons voulu montrer la série le plus tôt possible, car elle nous semble être un témoignage très actuel et en même temps historique, qui nous permet d’expliquer davantage sur un personnage aussi connu, sans forcément obtenir une audience comme le objectif principal.», a expliqué Patricia Marco, directrice de l’antenne.

Telecinco diffusera une émission spéciale composée d’une brève introduction présentée par Pedro Piqueras, de brefs reportages mettant en contexte la véritable histoire derrière cette production et enfin, les deux premiers épisodes de la série mettant en vedette Volodymyr Zelenski.

QU’EST-CE QUE « SERVEUR DU PEUPLE » ?

D’après le synopsis de « serviteur du village», Petrovych Holoborodko est un professeur de lycée qui est enregistré par ses élèves lorsqu’il raconte un discours sur la corruption au sein de la classe politique ukrainienne. La vidéo devient virale de telle manière que les citoyens exigent des représentants aussi proches et réels que lui. Ses bonnes relations avec la population et les médias l’aident à accéder à la présidence de la république.

Grâce à cette série, l’actuel leader ukrainien a atteint ses quotas de popularité les plus élevés. A moins de 20 ans, Volodimir Zelenski a fondé, avec quelques amis, la société de production Kvartal 95 et a travaillé sur plusieurs projets cinématographiques.

Le 31 mars 2018, le titre de la série, «serviteur du village», est devenu le nom du parti politique de Zelensky, finalement élu président de l’Ukraine le 21 avril 2019.