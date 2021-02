Date Hawkeye et versions nouvelle génération des Avengers de Marvel

Les versions de nouvelle génération des Avengers de Marvel arrivent avec des performances considérablement améliorées et une campagne mettant en vedette Clint Burton.

La première des héros les plus puissants de la Terre sur le marché AAA a été quelque peu cahoteuse. Avec quelques retards et changements de plans en cours de route, il semble qu’au moins nous ayons versions nouvelle génération des Avengers de Marvel garanti. Bien sûr, sans frais supplémentaires pour les propriétaires de jeux, comme promis. Le titre débarquera ensuite sur PS5 et Xbox Series X 18 mars 2021.

Ce n’est pas la seule nouvelle que Square Enix nous réserve. Le deuxième contenu téléchargeable gratuitement du titre arrivera le même jour pour toutes les plateformes. La Futur fonctionnement imparfait nous apportera Clint Burton, alias Hawkeye, en tant que nouveau personnage jouable. Ils nous raconteront une histoire basée sur ses bandes dessinées solo et la série limitée Vieil homme Hawkeye.

L’intrigue sera élargie avec plus de scènes cinématiques, des missions multijoueurs seront ajoutées et nous visiterons une région inédite à ce jour située dans un futur post-apocalyptique. Pour ajouter la cerise sur le gâteau, un nouveau méchant sera ajouté à la liste des ennemis à affronter. Le cruel Professeur, version dérangée du Hulk dans cet avenir sans espoir, affrontera les Avengers.

Bien que cette expansion et l’arrivée de versions de nouvelle génération de Marvel’s Avengers tiennent leurs promesses, les fans du titre attendent avec impatience quelque chose de plus dans un proche avenir. Lorsque Hawkeye atteindra le titre, cela fera six mois depuis le lancement officiel du titre. Square Enix a promis de prendre soin de la communauté avec un jeu en tant que service qui ne semble pas donner assez d’amour aux yeux de nombreux joueurs.

Au moins, nous savons qu’il y a plus de contenu à publier. Spider-Man arrivera à tout moment pour les joueurs sur consoles Sony. Cela devrait rafraîchir quelque peu le titre.