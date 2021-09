Date et heure PlayStation 5 PlayStation Showcase 2021

Dans une semaine, nous aurons un nouvel événement pour parler de l’avenir. Diront-ils quelque chose d’intéressant au PlayStation Showcase 2021 ?

Tu sens ça, coupable ? Non, nous ne parlons pas de l’odeur de la terre mouillée mais de celle d’un événement Sony. Parce que la société vient d’annoncer la Vitrine PlayStation 2021. Et nous l’aurons prêt dans une semaine.

Pour être exact, ce sera jeudi prochain, jour 9 septembre. On peut le voir à 22h00, Heure péninsulaire espagnole, sur les canaux habituels. C’est-à-dire les chaînes officielles de la société YouTube, Twitch et autres. Et oui, nous pensons aussi qu’ils ont raté l’occasion de faire un événement le 09-09 à 09 au soir. Mais, que pourrions-nous faire. La vie est dure parfois.

Réservez cette date !

Les # PlayStationShowcase2021 Elle sera diffusée en direct jeudi 09/09 à 22h (heure péninsulaire).

Que pouvons-nous voir à cet événement? Eh bien, maintenant oui, des nouvelles des studios PlayStation et des développeurs qui seront chargés de donner vie à l’avenir de la PlayStation 5. En fait, bien qu’elle ne parle pas de la durée de l’événement, la société dit que nous aurons à la fois des développeurs grands et petits . Et tout cela pour les jeux qui doivent sortir à partir de la fin de l’année et plus tard.

Nous supposons donc que nous pouvons enfin voir quelque chose de plus du nouveau Horizon: Forbiden West, qui a annoncé son retard lors de la Gamescom mais ne nous a pas laissé d’images. Ou peut-être des surprises sur ces jeux que tant d’événements ont ratés cet été et qui sont exclusifs à la PlayStation 5. Quelqu’un a-t-il dit Final Fantasy XVI ?

Dans tous les cas, placez vos paris, commandez une pizza ce soir-là et préparez-vous pour de nouvelles nouvelles. Qu’on ne dise pas qu’ils ne nous réconfortent pas un peu lorsque nous retournons à l’école ou au travail.