Date et heure du début de la saison 5 de Call of Duty: Warzone et Modern Warfare

Il ne reste que quelques heures pour Call of Duty: Warzone et Guerre moderne recevez la saison 5 avec toutes les actualités. Il y a quelques instants, il montrait la bande-annonce définitive de cette nouvelle saison, présentant quelques changements de carte et autres nouvelles. Et maintenant nous savons quelle sera la date et l’heure auxquelles nous aurons accès à toutes ces nouvelles de Call of Duty: Warzone et Modern Warzone.

Date et heure de la première de la saison 5

Saison 5 de Call of Duty: Warzone et Modern Warfare débarquera dans le jeu vidéo le lendemain 5 août à 8 h (temps péninsulaire).

Il est à noter que les utilisateurs de Playstation 4 Ils ont déjà accès au préchargement du correctif introduit par la saison 5. Si vous êtes des utilisateurs de la plateforme et que le préchargement de la mise à jour ne vous saute pas automatiquement, vous pouvez découvrir comment le forcer. ce même lien.

Actualités confirmées pour la saison 5

Warzone

Shadow Company (de Guerre moderne 2 ) arrive comme une nouvelle faction avec trois opérateurs propres.

) arrive comme avec trois opérateurs propres. Le stade perd toute sa partie supérieure, étant exposé et modifier les stratégies qui sont menées autour de lui.

et modifier les stratégies qui sont menées autour de lui. le inclusion d’un train qui parcourra une partie de Verdansk tout au long du jeu et vous aurez du butin.

tout au long du jeu et vous aurez du butin. Plus de surprises

Guerre moderne

Arrivée deux nouvelles cartes multijoueurs , l’un d’eux installé à l’aéroport de Verdansk.

, l’un d’eux installé à l’aéroport de Verdansk. Arrive une nouvelle carte au mode de jeu Gunfight.

au mode de jeu Gunfight. Arrive une nouvelle carte au jeu Earth War

au jeu Earth War Plus de surprises

