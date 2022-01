Date et heure de sortie du livre de Boba Fett, épisode 3 : où regarder ?

in

La date de sortie de l’épisode 3 du livre de Boba Fett est maintenant disponible. Avec seulement deux épisodes diffusés, il attire de nombreux lecteurs dans les régions. Il ne fait aucun doute que la pandémie augmente le nombre de lecteurs, mais les fans de Star Wars ont un volume de chiffres différent. Les téléspectateurs sont maintenant très curieux de savoir, que se passera-t-il dans le prochain épisode? Quand sortira l’épisode 3 ?

Nous sommes ici avec toutes les informations sur cette émission que vous devez savoir sont compilées ci-dessous, comme la date de sortie de l’épisode 3 du livre de Boba Fett, où regarder en ligne et bien d’autres. Soyez avec nous jusqu’à la fin de cet article.

La date et l’heure de sortie de l’épisode 3 du livre de Boba Fett sont révélées

L’épisode 3 du livre de Boba Fett sortira le 12e de janvier 2022 à @3 h PT et @8 h GMT. Il sera très tôt dans un certain fuseau horaire, mais si vous voulez le lire en premier, votre voyage d’attente sera plus petit que celui des autres fans.

Le calendrier est maintenant disponible pour la sortie d’autres épisodes de The Book of Boba Fett comme suit : –

Épisode 1 : 29 décembre 2021

Épisode 2 : 5 janvier 2022

Épisode 3 : 12 janvier 2022

Épisode 4 : 19 janvier 2022

Épisode 5 : 26 janvier 2022

Épisode 6 : 2 février 2022

Épisode 7 : 9 février 2022

Compte à rebours de la date de sortie de l’épisode 3 du livre de Boba Fett

La date de sortie de l’épisode 3 de Book of Boba Fett est déjà annoncée et le compte à rebours a été activé. Nous avons mentionné la date de sortie qui est le 12 janvier 2022. Le compte à rebours est lancé pour les fans en attente de cette première. Il est arrêté le 5ème jour à partir d’aujourd’hui.

Spoiler de l’épisode 3 du livre de Boba Fett

En réalité, les spoilers sont publiés avant 2-3 jours après la date de sortie. Alors préparez-vous à obtenir votre anime préféré sur vos écrans uniquement au compte à rebours de 5 jours.

Acteurs et équipe de l’épisode 3 du livre de Boba Fett

Avec des acteurs

Temuera Morrison dans le rôle de Boba Fett

Ming-Na Wen dans le rôle de Fennec Shand

Co-stars

Matt Berry comme voix de 8D8

David Pasquesi en tant que majordome Twi’lek de Mok Shaiz

Jennifer Beals dans le rôle de Garsa Fwip

Les personnages de repos sont joués par les stars invitées, chaque personnage de cette série télévisée a les mêmes mains pour nous faire sourire.

Où regarder l’épisode 3 du livre de Boba Fett ?

Cette série est basée sur le site officiel de Disney +. En Inde, la date de sortie du livre de Boba Fett Episode 3 est également disponible sur Disney + Hotstar, de même, Disney + est accessible dans le monde entier. En raison de la liberté de diverses plateformes en ligne, les téléspectateurs peuvent le regarder ou le diffuser de n’importe où et n’importe quand. La disponibilité de cette série télévisée sur les plateformes en ligne variera selon la région, nous devons donc vérifier si elle est disponible ou non dans notre pays.

