Date et heure de la première de Masters of the Universe: Revelation by Netflix

Maîtres de l’Univers : Révélation est la continuation de l’histoire classique de l’affrontement entre les forces du bien, représenté par He-man, et le mal incarné dans Squelette. Ils se sont battus dans la série originale jusqu’à épuiser la planète Eternia. La magie était la source d’énergie de ce monde, l’origine de tout l’Univers. Désormais, toute la réalité subira le même sort que cet endroit magique si les héros et les méchants ne font rien.

Dans ce contexte, Teela Vous devez rassembler une alliance de personnages afin de sauver l’Univers. Ainsi, comme le cerveau derrière l’Apocalypse l’avait prévu, Kevin Smith, la guerrière découvrira l’identité secrète de son champion : Adam est He-Man ! C’est l’intrigue derrière la série qui arrivera très prochainement à Netflix. Lorsque?

La date de sortie de Masters of the Universe: Revelation







Le géant du streaming présentera cinq épisodes de la saison 1 de Maîtres de l’Univers : Révélation vendredi prochain 23 juillet. Les horaires varient selon la région dans laquelle vous vous trouvez.

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 2 h 00

Chili, Paraguay, Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 3 h 00

Argentine, Brésil et Uruguay : 4h00

Les différentes variantes de la série convoquent les plus grands à la nostalgie, alors que les jeunes qui ont vu les avancées doivent déjà demander He-man, Squelette et les Maîtres de l’Univers à leurs parents et connaissances génération 1980. La vérité est que la série animée a toutes les épices pour devenir un succès.

Kevin Smith rien n’a été épargné pour la suite de l’histoire de Eternia et a obtenu un casting de stars de premier ordre pour le spectacle, y compris Chris Wood dans He-Man, Mark Hamill dans Skeletor, Lena Headey dans Evil-Lyn, Sarah Michelle Gellar dans Teela, Griffin Newman dans Orc, Justin Long dans Roboto, Alicia Silverstone dans Queen Marlena et Kevin Conroy dans Mer-Man.