Date et heure de la première de l’épisode 4 de WandaVision

WandaVision est revenu ce vendredi avec une nouvelle première qui a laissé encore plus de mystères dans une histoire fascinante. Les téléspectateurs dessinent des théories et ont besoin d’explications pour relier les points au sein de la série. Il y a déjà beaucoup d’attentes pour lui quatrième chapitre sur Disney +, Quand et à quelle heure ouvre-t-il?

Les marques de tendance les plus fortes Wanda en tant que méchant de la série ou du moins responsable de l’univers dans la ville. Les chapitres partagent des informations goutte à goutte et les fans doivent tirer leurs conclusions du peu de données disponibles. Alors ils attendent avec unnsias une nouvelle version.

Quand le quatrième chapitre de WandaVision est-il présenté en première sur Disney +?

Disney + a le mode de publier ses épisodes chaque semaine et le jour désigné est le vendredi. De cette manière, Le chapitre 4 arrivera le 29 janvier 2021 sur le service de streaming. Les plus anxieux doivent se lever tôt pour être les premiers à les voir car en Amérique latine, il sera disponible tôt le matin.







À quelle heure le quatrième chapitre de WandaVision est-il présenté en première sur Disney +?

Les horaires établis pour les lancements sont 2 heures du matin au Mexique et en Amérique centrale, 3 heures du matin en Colombie, au Pérou et en Equateur, 4 heures du matin au Venezuela et en Bolivie, 5 heures du matin au Chili, en Argentine, en Uruguay et 9 heures en Espagne. Jusqu’à présent, la durée des premières est 30, 37 et 33 minutes respectivement (avec sept minutes de crédits).

La première saison a débuté le 15 janvier 2021 et comptera neuf épisodes au total. La fermeture est prévue le 12 mars 2021, deux semaines avant la deuxième première de Marvel dans les 10 séries qu’il a préparées pour Disney +: Le faucon et le soldat de l’hiver.