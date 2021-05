Date des Oscars 2022 annoncée avec plusieurs événements liés

Avec les Oscars de cette année juste derrière nous, soignant toujours les blessures de recevoir les chiffres d’audience les plus bas de son histoire, ainsi que les critiques de ceux qui n’aimaient pas que les lauréats soient autorisés à utiliser leur temps de podium pour faire des discours sur la politique et les problèmes mondiaux, l’annonce a maintenant été faite de la date et de l’éligibilité à la 94e cérémonie des Oscars l’année prochaine.

Initialement prévue pour le 27 février 2022, Les Oscars a maintenant été repoussé au 27 mars. L’annonce comprenait également des détails sur la date limite pour ceux qui espéraient se qualifier pour une ou plusieurs des récompenses à gagner, qui a été ramenée à sa date habituelle du 31 décembre 2021. La date limite pour la 93e remise des prix cette année avait été prolongée de deux mois pour permettre à davantage de films d’entrer malgré la pandémie de Covid-19 en cours. La limite d’éligibilité de fin d’année allait toujours se produire pour la cérémonie de l’année prochaine, mais l’événement lui-même devait avoir lieu fin février ou début mars pour éviter un affrontement avec le Super Bowl le 13 février et les Jeux olympiques d’hiver. qui se déroulent du 4 au 20 février à Pékin.

Selon ceux qui sont au courant, la raison du retard tient au temps nécessaire pour donner aux membres de l’Académie et au public suffisamment de chance de voir les films avant de voter pour leurs gagnants, ainsi que les producteurs en charge de la télédiffusion de l’événement. il est temps d’élaborer un programme basé sur les nominés, dont la liste ne sera disponible que le 8 février.

Alors que la pandémie de Covid-19 devrait être en grande partie passée au moment de la 94e cérémonie des Oscars, son impact façonnera toujours les récompenses pour une autre année, avec l’amendement inclus cette année que les films peuvent se qualifier sans avoir une sortie en salle, à condition celui qui avait été annoncé puis annulé en raison de la pandémie restera en place pour la cérémonie à venir. De nouveaux critères d’éligibilité devraient ensuite être annoncés avant la 95e cérémonie de remise des prix en 2023.

Bien qu’il n’y ait toujours aucune garantie que la pandémie aura été entièrement mise derrière nous dans les mois à venir, les dates de vote pour les Oscars ont été provisoirement fixées du 27 janvier 2022 au 1er février, le vote final ayant lieu à partir du 17 au 22 mars. La cérémonie des Prix des Gouverneurs de l’Académie n’aura plus lieu à l’automne et a obtenu une nouvelle date du samedi 15 janvier 2022, les prix devant être annoncés ce soir-là.

Les 94e Oscars chercheront à éradiquer une partie de la mauvaise presse qui a entouré la 93e cérémonie, qui a été fortement critiquée comme tentant de «réveiller» les sentimentalités, tout en n’étant, à la lumière des événements mondiaux, pas quelque chose qui intéressait beaucoup de gens. regarder à l’époque. Certains se sont demandé pourquoi le grand public voudrait endurer des célébrités bien payées sonnant leurs griefs personnels face à l’état du monde et se félicitant de leurs victoires, alors que le monde extérieur luttait encore pour se frayer un chemin à travers une pandémie qui continuait de tuer chaque jour dans de nombreux pays. Reste à savoir si les 94e prix peuvent récupérer une partie de cet intérêt des téléspectateurs, mais si les chiffres constatent une autre baisse, il faudrait se demander s’il y aura un moyen de revenir pour ce qui était autrefois un événement télévisé incontournable de l’année. . Voici les dates les plus importantes liées aux Oscars et les événements qui les entourent.

Date limite de soumission des catégories d’inscription générales – Lundi 15 novembre 2021

Le vote préliminaire commence de 9 h 00 (heure du Pacifique) au vendredi 10 décembre 2021

Le vote préliminaire se termine à 17 h (heure du Pacifique) – mercredi 15 décembre 2021

Annonce des nominations aux Oscars – mardi 21 décembre 2021

Fin de la période d’admissibilité – vendredi 31 décembre 2021

Prix ​​des Gouverneurs – samedi 15 janvier 2022

Le vote des candidatures commence de 9 h 00 (heure du Pacifique) au jeudi 27 janvier 2022

Le vote des candidatures prend fin à 17 h HP – mardi 1er février 2022

Annonce des nominations aux Oscars – mardi 8 février 2022

Déjeuner des nominés aux Oscars – Lundi 7 mars 2022

Le vote pour la finale commence à 9 h (heure du Pacifique) – jeudi 17 mars 2022

Fin du vote pour la finale à 17 h HP – mardi 22 mars 2022

94e Oscars – dimanche 27 mars 2022

Sujets: Oscars