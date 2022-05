Date de sortie, heure et comment regarder « Obi-Wan Kenobi »

Avec Ewan McGregor, « Obi Wan Kenobi» est la nouvelle série de la franchise « Star Wars » et se déroule plusieurs années après les événements de « La Revanche des Sith » (« Revenge of the Sith » dans sa langue d’origine). Alors que toute la galaxie a été maîtrisée par le nouvel empire de Sheev Palpatine et son commandant en second Dark Vador, le chevalier Jedi de l’Ancienne République s’est imposé un exil sur Tatooine.

Pendant ce temps, Obi Wan a développé de nouvelles techniques et une nouvelle idéologie pour les Jedi tout en questionnant l’ordre ancien et ses codes existentiels.

Cette série réalisée par Deborah Chow marque également le retour de Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador. Tandis que Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie complètent le casting.

Au départ, «Obi Wan Kenobi» devait être diffusée à la mi-2021, mais en raison de la pandémie de Covid-19, sa sortie a été retardée jusqu’en novembre 2021. Plus tard jusqu’à la fin de cette année-là, et finalement sa première a été reportée au début de l’année 2022. Alors, quand viendra-t-il à disney plus?

Rupert Friend en Grand Inquisiteur, chef d’un ordre chargé de traquer les Jedi, dans « Obi-Wan Kenobi » (Photo : Disney+/Lucasfilm)

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR « OBI-WAN KENOBI » ?

Les deux premiers épisodes deObi Wan Kenobi» sera présenté en exclusivité sur Disney+ Est vendredi 27 mai. Les quatre prochains chapitres seront publiés tous les mercredis jusqu’au 22 juin 2022.

Les six épisodes deObi Wan Kenobi» sera disponible aux horaires suivants par pays :

Mexique : 02h00

Pérou : 02h00

Colombie : 02h00

Équateur : 2 h 00

Chili : 03h00

Bolivie : 03h00

Paraguay : 03h00

Vénézuela : 03h00

Argentine : 04h00

Uruguay : 04h00

Espagne : 9h00

QUE SE PASSE-T-IL DANS « OBI-WAN KENOBI »

Selon le synopsis officiel de Disney+« l’histoire de ‘Obi Wan Kenobi‘ commence 10 ans après les événements dramatiques de ‘Star Wars : La Revanche des Sith‘, où Kenobi a fait face à sa plus grande défaite : la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker, transformé en le maléfique Seigneur Sith Dark Vador.”.

Par conséquent, cette nouvelle série de la franchise « guerres des étoiles», se déroule sur Tatooine, la planète où Obi-Wan a rencontré Anakin et s’est exilé après que les Sith ont pris le contrôle de la galaxie.

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, a révélé que «Obi Wan Kenobi« A l’origine c’était beaucoup plus sinistre, mais ça a été modifié pour créer une série »plein d’espoir et édifiant”.

« C’est délicat quand vous commencez avec un personnage dans l’état où Obi-Wan sortirait de ‘Revenge of the Sith’. C’est une période assez sombre. Vous ne pouvez pas simplement agiter une baguette magique sur n’importe quel écrivain et proposer une histoire qui reflète nécessairement ce que vous voulez ressentir.« , a-t-il pointé.