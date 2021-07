Date de sortie et renouvellement de la saison 3 de Biohackers de Netflix

– Publicité –



Le spectacle suit Emma alors qu’elle essaie de découvrir son passé sombre, qui est enraciné dans l’expérimentation génétique. La saison 2 a été une occasion joyeuse pour Thomas Kretschmann qui a contribué à la conclusion déchirante de la série.

Il est naturel de s’interroger sur la prochaine saison après une finale, mais la finale de la saison 2 de Biohacker semble indiquer que l’histoire d’Emma est terminée.

Date de sortie de la saison 3 de Biohackers

La saison 3 de Biohackers sortira au milieu de 2022. La saison 1 de Biohackers est sortie le 20 août 2020. Le deuxième volet est sorti le 9 juillet 2021. Bien que l’émission n’ait pas encore été renouvelée sur Netflix, Biohackers prévoit de sortir un nouveau saison dans un an environ. Les saisons 1 et 2 n’avaient que six épisodes par tranche. Il semble probable que la troisième saison suivra le même schéma. Biohackers a été renouvelé la semaine dernière, une semaine complète après sa première. Compte tenu de cela et du fonctionnement de Netflix, Biohackers pourrait encore être renouvelé pour la saison 3. La saison 2 s’est terminée de manière étrange. Il semble que nous ayons vu la fin de l’histoire d’Emma.

Biohackers Saison 3 Renouvellement

Le modèle de renouvellement de Netflix mérite également d’être pris en compte. Cela fait référence à l’habitude de Netflix de conserver ses émissions originales sur le service de streaming pendant un maximum de deux saisons.

Bien qu’il y ait eu des exceptions à cette règle, comme la série de quatre saisons d’Atypical, la réalité est que la logistique est ce qui compte le plus.

Avec la fin de la saison 2 et l’algorithme de renouvellement de Netflix, il semble peu probable que Biohackers se prolonge jusqu’à la troisième saison. Cependant, cela est encore possible.

Netflix n’a pas encore renouvelé ou annulé l’émission. Cependant, les scénaristes pourraient avoir une troisième saison complète prête à être approuvée par Netflix.

Biohackers Saison 2 est maintenant en streaming sur Netflix.

