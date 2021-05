Date de sortie et premières images de Lupin 2

2021 a été l’une des années les plus attendues pour Netflix qui, après 2020 sans pouvoir produire, a réussi à relever la tête et à être, une fois de plus, la plateforme préférée des utilisateurs. C’est que, en plus des succès comme Ciel rouge ou alors Qui a tué Sara, également ajouté à son catalogue Lupin.







Cette série d’origine française est arrivée sur Netflix le 8 janvier et est basée sur l’histoire d’Arséne Lupin, avec lequel le voleur Assane Diop (Omar Sy) entreprend de venger les injustices subies par son père par la famille Pellegrini. Ces millionnaires ont ruiné la vie de Babakar Diop (Fargass Assandé) en l’envoyant injustement en prison et en les séparant ainsi de son fils, alors mineur.

L’une des photos partagées par Netflix.



Lupin a réussi à englober le mystère, le drame, l’adrénaline et l’action en seulement cinq épisodes, ce qui a laissé ses fans en redemander car l’enlèvement de Raoul à la fin de la première saison a généré beaucoup d’intrigues quant à savoir si le protagoniste commencerait à repenser ses priorités. Et, autant qu’on a toujours dit que, en même temps que la première saison était filmée, ils enregistraient également les prochains épisodes, on n’en savait rien de plus qu’une bande-annonce.

Cependant, pour calmer un peu les angoisses des fans de la série, Netflix a dévoilé les premières images de choses à venir. Par un communiqué de presse et annonçant que «ce n’est plus un jeu», La plateforme a partagé cinq cartes postales montrant des scènes dans lesquelles Assan parvient à sauver son fils sans se faire prendre.

Confirmant que les nouveaux chapitres mettront en vedette le même casting de la première partie, le géant du streaming a également annoncé que, comme le précédent, cette saison ne comprendra que cinq épisodes. Mais, comme si cela ne suffisait pas, Netflix a annoncé que Lupin confirme sa date de sortie pour l’hiver français de ce 2021.