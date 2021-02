Date de sortie et comment regarder l’épisode 962 de One Piece

One Piece se soucie d’élargir son immense histoire et se prépare à sortir l’épisode 962 de sa saga à succès. La série qui a débuté en 1999 est loin de sa décadence et avance avec la saison numéro 20. Dans les prochaines heures, il y aura une nouvelle version et vous ne pouvez pas la manquer si vous êtes un vrai fan de la saga. Notez quand et comment le regarder!

Le chapitre 961 a laissé les fans en attente parce que Oden a été expulsé de la capitale et, en raison de leur admiration pour lui, Kinemon et Denjiro ont décidé de le suivre.. La dernière première a reçu les éloges des fans et des critiques. Par exemple, IMDB lui a attribué une note de 8,6 sur 10.

Les fans de One Piece ont reçu de mauvaises nouvelles au cours des dernières heures: bien que Netflix ait annoncé qu’il téléchargerait de nouveaux épisodes sur sa plate-forme ce vendredi, il a changé la date au 12 mars. Au moment, Il n’y a que 61 chapitres de toute la saga sur le géant du streaming.

Quand One Piece saison 20 épisode 962 est-il diffusé sur Crunchyroll?

La nouvelle version arrivera ce 14 février 2021 à l’aube en Amérique latine via Crunchyroll. Sera appelé « Changement de destin. Ils débarquent! Les Pirates de Barbe Blanche! » et l’intrigue sera basée sur la flotte de Barbe Blanche recevant une attaque lorsqu’elle est bloquée à Wanokuni. Ce sera l’épisode 73 de Wano Country Arc.

Comment regarder One saison 20 épisode 962 sur Crunchyroll?

Crunchyroll mettra en ligne l’épisode le 14 février 2021 avec des sous-titres espagnols, en HD et totalement gratuit. Pour voir tous les chapitres, un abonnement premium est requis. L’heure d’ouverture dans L’Amérique latine est le dimanche à 1h30 PST (Temps Pacifique).

À quelle heure regarder l’épisode 962 de One Piece sur Crunchyroll

À quelle heure l’épisode 962 de One Piece est-il diffusé au Mexique?

Pour le Mexique et l’Amérique centrale, ce sera à partir de 04h30.

