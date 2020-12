Date de sortie et bande-annonce officielle du documentaire Ariana Grande

Le phénomène Ariana Grande arrive sur Netflix! La femme avec le plus de followers sur Instagram dans le monde a annoncé ce jeudi la date de la première et la bande-annonce officielle du documentaire sur lui Tournée mondiale des édulcorants 2019. La célèbre chanteuse a partagé sur ses réseaux sociaux le lancement de Excusez-moi, je t’aime. Quand ça sort?

La star de 27 ans a publié un message appelant le communiqué comme « une lettre d’amour » pour les fans. Dans le même texte, il a précisé que la tournée n’était qu’une partie de sa longue carrière, mais qu’elle sert à évaluer tout ce qu’il a accompli au cours des sept dernières années. « Bien que mon cœur ait hâte de changer de rythme, je voulais exprimer à nouveau à quel point je suis éternellement reconnaissant », Tenue.

Quand le documentaire Ariana Grande est-il présenté en première sur Netflix?

« Dans le cadre du Sweetener World Tour, Ariana Grande monte sur scène à Londres et partage des détails intimes sur les répétitions et sa vie en tournée », est le synopsis officiel Netflix du documentaire qui sera disponible sur le service de streaming ce 21 décembre. La bande-annonce montrait la chanteuse dans le vestiaire et révélait des images de son intimité.







La première coïncide avec l’anniversaire de la fin de la tournée, qui a débuté en mars et s’est terminée en décembre 2019. La tournée a eu 101 concerts, 1,3 million de téléspectateurs, a rapporté 146,4 millions de dollars entre les États-Unis, le Canada, l’Angleterre, les Pays-Bas, la France, la Belgique, l’Autriche, l’Allemagne, la République tchèque, l’Écosse, l’Irlande, le Danemark, la Norvège, la Finlande, la Suisse et la Suède.

La relation entre Ariana et Netflix ne s’arrêtera pas avec Excusez-moi, je t’aime parce que l’artiste efait partie du mégaprojet du nouveau film Don’t Look Up. Dans la production, il partagera un casting avec des stars telles que Chris Evans, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Rob Morgan, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Kid Cudi, Matthew Perry et Tomer Sisley.