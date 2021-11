Date de sortie du film Netflix le plus important de l’année

On se rapproche de plus en plus de ce que sera la fin de l’année et du service de streaming Netflix s’apprête à divertir à nouveau ses millions d’abonnés avec les nouveaux contenus qui seront intégrés à son immense bibliothèque. On vous avait déjà parlé de la série, dont les nouvelles saisons de La Casa de Papel, Le Sorceleur et Cobra Kai, mais nous ferons ici référence à le film le plus important de la plateforme en 2021, qui arrivera très bientôt.

La pandémie de Coronavirus avait généré des suspensions et même des annulations de productions en 2020, ils ont donc dû commencer le premier mois de cette année avec tout et ils l’ont fait. Au cours de la deuxième semaine de janvier, ils ont piétiné lorsqu’ils ont annoncé tous les films qu’ils sortiraient dans les mois suivants et celui qui s’est le plus démarqué est sans aucun doute Ne lève pas les yeux ou Ne lève pas les yeux.

De quoi s’agit-il? Il raconte l’histoire de Kate Dibiasky, étudiante diplômée en astronomie, et de son professeur, le Dr Randall Mindy, qui découvrent quelque chose d’étonnant : il y a une comète dans le système solaire qui est sur une trajectoire de collision directe avec la Terre, mais la réalité est que tout le monde s’en fout. C’est pourquoi ils font une tournée médiatique et des campagnes sur les réseaux sociaux qui les amènent à rencontrer les plus hauts responsables du pays, mais ils ne les prennent pas au sérieux non plus. « Que devez-vous faire pour que le monde regarde vers le haut ? », fermez votre synopsis.

Quelle est son importance ? Tout d’abord, nous devons marquer que dans la direction et dans le script il y a Adam McKay, qui, au cours de la dernière décennie, a gagné en importance pour Le grand court (2015) et Vice (2018), des projets qui le positionnent comme le réalisateur idéal pour ce film. Deuxièmement, nous trouvons un casting plein d’étoiles : Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Jonah Hill, Ariana Grande, Mark Rylance, Matthew Perry, Chris Evans et Rob Morgan, entre autres.

+ Quand la première de Don’t Look Up est-elle diffusée sur Netflix ?

Son lancement était initialement prévu fin 2020, mais la crise sanitaire les a contraints à changer. Ne lève pas les yeux ou Ne lève pas les yeux aura une sortie en salles limitée le 10 décembre, tandis que Sur la plateforme Netflix il sera disponible à partir du 24 décembre. Quelques heures avant de trinquer à Noël, ça ne fait pas de mal de regarder un film avec Leo DiCaprio, Jennifer Lawrence et Meryl Streep.

