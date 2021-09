Date de sortie du chapitre 510 de Tower of God, spoilers, scans et plus encore !

À partir du chapitre 510 de Tower Of God, un combat en cours entre Bam et White commence, Bam écrasant White, qui ne semble jamais abandonner. Depuis que Bam et White se sont rencontrés sans le savoir, Tower Of God fait partie de ce duel. Lorsque Bam se réveille dans le nouveau chapitre Tower Of God, il se souvient de ce qu’il a vu.

Quand Aria se réveille avec Bam, elle comprend ce qui s’est passé. Une créature aux cheveux bleus de feu regardait dans les profondeurs de l’abîme. La bête observa les esprits essayant de se frayer un chemin en grimpant les uns sur les autres.

Tower of God a toujours des personnages qui disent et posent les bons mots et les bonnes questions au nom des lecteurs 💀. pic.twitter.com/XJRTCL8sVS — ً (@lopobiakaiser) 22 septembre 2021

Il sait que ces âmes désirent se venger de White, l’assassin qui les a tuées. Ces esprits tentent de fuir l’énorme pouvoir qui les efface, comprend la personne brûlante aux cheveux bleus. De retour à la bataille Bam contre White, White voit Shinsoo éparpillé dans le ciel.

White est attaqué par la pluie Black Shinsoo, mais il recule avant d’être blessé. White a observé la force énorme de l’orbe près de Bam, et le Shinsoo de la zone environnante est en train de changer. Le Shinsoo commence à tomber en averses torrentielles, rappelant les pluies torrentielles.

Panneaux redessinés de la Tour de Dieu de la saison 1 pic.twitter.com/4TaFpoTFxr – Tihsan Jakoan (@TJakoan) 18 septembre 2021

Bam envoie cet énorme Shinsoo, mais White les bloque par désespoir. Bam avait coupé ce Shinsoo, et White se demande ce que Bam prévoit. White utilise Sa Majesté pour se défendre contre les frappes, mais le gamin est plus fort que Sa Majesté. Coupure à côté de Koon ; il continue de fuir l’ennemi puisqu’il avait l’intention d’envoyer quelqu’un pour l’aider, mais cela ne sera plus possible maintenant car renoncer à la souris posera des difficultés. Alors que son adversaire identifiait le son de trois phares réels, Koon a décidé de se rendre à cet endroit.

Date de sortie du chapitre 510 de Tower of God

Le dimanche 26 septembre 2021, Tower Of God Chapter 510 sortira. Notez que les chapitres actuels de Tower Of God arrivent en retard et sont traduits le lendemain; un nouveau chapitre sera publié une fois par semaine. Les spoilers de Tower Of God sont disponibles un jour avant la sortie du chapitre, mais ils ne sont pas en anglais. Dans le prochain chapitre de Tower of God, Bam contre White continuera, tandis qu’Asensio et Koon s’entendront. Ne manquez pas l’affrontement palpitant, qui reprendra dimanche.

Où lire le chapitre 510 de Tower of God ?

Les derniers chapitres de Tower of God sortiront sur Webtoons. Pour plus de dernières mises à jour, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.