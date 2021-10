Date de sortie du chapitre 330 de My Hero Academia et spoilers !

All For One et ses amis sont révélés au chapitre 330 de My Hero Academia. Les spoilers, qui se concentrent sur All For One et d’autres antagonistes, viennent d’être publiés. All Might a découvert la vérité sur Tomura Shigaraki et All For One dans le dernier épisode de My Hero Academia. Ils ont trouvé les informations de Hero Killer Stain et ont appris que le corps de Tomura atteindrait 100% en trois jours.

Le teaser du chapitre 330 de My Hero Academia de la semaine prochaine est « Les mouvements du méchant sont clairs ! Qu’arrivera-t-il à la société alors !? » – ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) 10 octobre 2021

Les héros du monde entier s’étaient réunis et avaient discuté de la façon dont ils allaient vaincre le mal. Tous les plus grands héros américains ont émergé alors qu’ils planifiaient des stratégies pour arrêter Tomura et All For One. All For One est entouré de Nomus dans le dernier épisode de My Hero Academia. All For One est assis sur son trône, remerciant la tourmente créée par les autres détenus pour lui avoir permis de fuir et de se cacher.

Il a également discuté des prisonniers évadés de la prison du Tartare et de la façon dont ils ont rendu la police perplexe et entravé les enquêtes. All For One indique que son objectif immédiat était de sortir du Tartare. Son objectif à moyen terme est de voler les médias de One For All. Spinner est perplexe après avoir entendu ce que All For One a déclaré, car il pensait que l’objectif principal était d’obtenir Quirk: One For All et alors tout serait fini.

All For One répond qu’il ne s’agit pas de cela puisqu’il a attendu une chance toute sa vie, mais il pense qu’il est sur le point d’obtenir le One For All. Selon le narrateur, All Might a vaincu tous les groupes criminels du Japon. Malgré cela, il y a encore beaucoup de méchants qui errent dans le monde entier. Ces méchants sont liés à All For One d’une manière ou d’une autre. Aucun méchant, en revanche, ne peut rien faire, à cause de l’héroïne « Star and Stripe ».

Date de sortie du chapitre 330 de My Hero Academia

My Hero Academia Chapter 330 sortira le 17 octobre 2021. Ce «lui» se révèle être Tomura Shiragaraki lors de sa rencontre avec lui. Lorsqu’on lui demande s’il est le méchant connu sous le nom de All For One, Tomura Shigaraki répond : « Qui sait ? » « Je ne sais pas qui je suis. » Star and Stripe ignore totalement qui elle a rencontré. Cela met fin au chapitre. Jetons un coup d’œil aux informations officielles du chapitre 330 de My Hero Academia ci-dessous.

My Hero Academia Chapitre 330 Spoilers

Contrairement au prochain One Piece 1029, il n’y aura pas de pause cette semaine et le chapitre Mha sera publié normalement. Le 13 octobre 2021, des scans bruts du chapitre 330 de My Hero Academia seront publiés. Il s’agit d’une version d’analyse brute qui sera extraite d’un futur volume Weekly Shonen Jump.

Bien que les livres de Horikoshi sensei soient publiés en japonais, la majorité de ses disciples lisent l’anglais. Par conséquent, des traductions en anglais sont nécessaires. Les traductions en anglais des fans seront disponibles d’ici le 15 octobre, mais seulement illégalement. Nous conseillons à tous de ne pas lire le chapitre 330 de Mha jusqu’à ce que les traductions officielles en anglais soient publiées. Le 16 octobre 2021, ils seront accessibles.

