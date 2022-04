Date de sortie du chapitre 3 de KGF, tout ce que vous devez savoir

in

Après la sortie du film le plus attendu, Internet brûle parce que beaucoup de gens recherchent la date de sortie du chapitre 3 de KGF. Les fans de ce film du monde entier recherchent tous les détails possibles sur ce chapitre à venir. Le chapitre 2 de KGF a été retardé à plusieurs reprises en raison de la pandémie et enfin, quand il est enfin de retour auprès de ses fans, il a surpris tous les fans car les créateurs du film ont révélé qu’il y aura le chapitre 3 de ce film à succès.

Ici, dans cet article, vous obtiendrez tous les détails concernant la date de sortie du chapitre 3 de KGF. Pour connaître tous les détails possibles sur ce chapitre à venir, lisez simplement cet article en entier et tous vos doutes seront dissipés. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Vous pouvez également lire: Marry Me Now Episode 5 Date de sortie

Alors que le chapitre 2 de KGF est sorti le 14 avril 2022, les fans ont pu assister à l’un des films les plus attendus de tous les temps. Après avoir regardé les films, presque tout le monde a été choqué que les créateurs des films aient révélé qu’il y aurait un troisième chapitre de KGF. Pour cette raison, tous les fans recherchent la date de sortie du chapitre 3 de KGF.

Dans le chapitre 2 de KGF, le bien-aimé des fans, Rocky, est décédé, mais avant cela, il a envoyé un fax à la marine indienne, à la marine indonésienne et à la marine américaine. Dans ce fax, il a révélé sa position dans les eaux internationales avec tout son or. La chose la plus intéressante que vous trouverez dans le film est que même la CIA d’Amérique était également derrière lui tout le temps.

KGF Chapitre 3 Date de sortie

Maintenant, dans ce paragraphe, nous allons révéler la date de sortie du chapitre 3 de KGF. Jusqu’à présent, les créateurs du film ont seulement confirmé qu’ils allaient faire le chapitre 3, mais la date de sortie de cette partie n’est pas confirmée maintenant, nous ne pouvons donc rien en dire maintenant. Si nous obtenons des informations à ce sujet, nous vous en informerons sur cette page dès que possible.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 17 de la saison 2 de Central Park

En savoir plus sur KGF Chapitre 2

KGF Chapter 2 est un film en langue indienne Kaannad qui est sorti le 14 avril 2022. En raison de la pandémie corona, ce film a été retardé tant de fois mais finalement, il est sorti. Le nom du réalisateur et scénariste est Prashanth Neel. Son premier chapitre est sorti le 20 décembre 2018. Le premier chapitre de KGF a bien fonctionné au box-office et dans ce chapitre, vous avez vu la montée en puissance de Rocky Bhai, c’est ainsi qu’il prend le contrôle de KGF entre ses mains.

Vous pouvez également lire: Law & Order Saison 21 Episode 6 Date de sortie

Distribution du chapitre 2 de KGF

Nous allons donc ici fournir des détails sur le casting du chapitre 2 de KGF. Si vous voulez savoir, jetez un œil ci-dessous.

Yash dans le rôle de Raja Krishnappa Bairya alias Rocky

Sanjay Dutt comme Adheera

Srinidhi Shetty comme Reena Desai

Raveena Tandon comme Ramika Sen, Premier ministre de l’Inde

Anant Nag comme Anand Ingalagi

Prakash Raj comme Vijayendra Ingalagi

Archana Jois comme Shanthamma, Rocky Mother

Ashok Sharma dans le rôle du jeune Anand Ingalagi

Ramachandra Raju comme Garuda

Malavika Avinash comme Deepa Hegde

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie du chapitre 3 de KGF. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie du chapitre 3 de KGF dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

Vous pouvez également lire: Big Sky Saison 2 Episode 16 Date de sortie

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂