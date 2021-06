Date de sortie du chapitre 295 de Black Clover, attentes et tout ce que vous devez savoir !

Black Clover devient de plus en plus intéressant à chaque chapitre. Dans Black Clover Chapitre 295, nous verrons Noelle essayer de vaincre Vanica. Aussi, Lolopechka sera libéré. Vanica est l’un des personnages fous qui font des choses juste pour le plaisir. Mais Charlotte est consciente que toute action rapide pourrait également nuire à la reine Lalipechka. L’un des moyens de régler les choses une fois pour toutes est d’annuler la malédiction, puis de combattre Vanica avec tout.

Dans les chapitres précédents, tout le monde applaudit Magna parce qu’il a vaincu les trois. De plus, Dante se réveille avec un pouvoir de guérison incontrôlable. Magna essaie cependant toujours de se rappeler comment il a vaincu Dante. Même Dante a fait de son mieux. De l’autre côté, Morris est sous terre. Il est heureux qu’il y ait plus de démons qui se rassemblent. Il se rend également compte que Dante a perdu le combat.

Date de sortie du chapitre 295 de Black Clover

Depuis la dernière mise à jour, le chapitre 295 de Black Clover sortira le 6 juin 2021. Même si les derniers chapitres ont été retardés, espérons que le manga est de retour dans les délais. En cas de changement, il sera reflété ici.

Où lire le chapitre 295 de Black Clover ?

Le Weekly Shonen Jump de Shueisha sérialise Black Clover depuis 2015. Le chapitre 295 de Black Clover sera officiellement disponible dans Viz et Mangaplus. Cependant, si vous avez manqué les derniers chapitres, vous pouvez lire gratuitement les trois derniers chapitres sur le site officiel de Viz.

