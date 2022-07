Date de sortie du chapitre 263 de Tokyo Revengers, où lire en ligne – Tout ce que vous devez savoir

De nombreux amateurs de séries manga s’interrogent actuellement sur la date de sortie du chapitre 263 de Tokyo Revengers. Après avoir lu presque tous ses chapitres précédents, beaucoup de ses fans sont très curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour connaître presque tous les détails possibles à ce sujet, tous les amateurs de séries animées parcourent Internet. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, dans cet article, nous vous présenterons presque tous les détails possibles sur la date de sortie du chapitre 263 de Tokyo Revengers. Autre qu’ici, vous apprendrez où vous pouvez lire cette série de mangas en ligne et bien plus encore. Nous vous suggérons donc à tous de lire cet article jusqu’à la fin.

Il s’agit d’une série de mangas japonais et cette série de mangas a été écrite par Ken Wakaui, et plus tard cette série a été acclimatée pour une série télévisée animée de Liden Films diffusée d’avril à septembre 2021. La série de mangas a acquis une grande popularité non seulement au JApon mais aussi dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série tourne autour de Takemichi Hanagaki, un freeter de 26 ans, qui apprend un jour que son ex-petite amie du collège, Hinata Tachibana, ainsi que son jeune frère Naoto, ont été tués par le Tokyo Manji Gang. Lorsque Takemichi est poussé devant un train, il se téléporte exactement 12 ans dans le passé jusqu’en 2005. Après avoir lu son chapitre précédent actuellement, tous ses fans recherchent la date de sortie du chapitre 263 de Tokyo Revengers. Alors sachons-le.

Tokyo Revengers Chapitre 263 Date de sortie

Ici, nous allons vous parler de la date de sortie du chapitre 263 de Tokyo Revengers. Le chapitre 263 sortira le 26 juillet 2022. Si vous voulez savoir ce qui va se passer dans ce prochain chapitre, nous vous demanderons simplement à tous d’attendre la date indiquée. Comme vous pouvez clairement le voir, votre attente pour ce prochain chapitre va se terminer très bientôt.

Où lire Tokyo Revengers ?

Si vous voulez lire cette série de mangas, c’est un Kodanshacomics et vous pouvez le lire dans son magazine. Il est également disponible sur de nombreux sites de séries de mangas mais nous vous suggérerons simplement à tous de lire cette série uniquement sur ses plateformes officielles que nous avons mentionnées. Gardez simplement à l’esprit que la disponibilité de cette série dépendra de votre région.

Principaux personnages de la série

Voici la liste des personnages principaux de cette série manga.

Takemichi Hanagaki

Manjirô Sano

Ken Ryūgūji

Masataka Kiyomizu

Atsushi Sendō

Tetta Kisaki

Takuya Yamamoto

Makoto Suzuki

Kazushi Yamagishi

Keisuke Baji

Takashi Mitsuya

Haruki Hayashida

Ryōhei Hayashi

Nahoya Kawata

Yasuhiro Mutō

Shuji Hanma

Chifuyu Matsuno

Kazutora Hanemiya

Conclusion

En conclusion, nous espérons que vous avez toutes les informations sur cette date de sortie du chapitre 263 de Tokyo Revengers, l’endroit où vous pouvez le lire en ligne dans différents pays, ses personnages principaux, l’intrigue de la série et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour obtenir ce nouveau chapitre de cette série manga. Si vous avez des questions concernant la date de sortie du chapitre 263 de Tokyo Revengers dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous reviendrons vers vous pour vous aider.

