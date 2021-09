Date de sortie du chapitre 212 de Dr. Stone, spoilers et plus encore !

Le chapitre 212 du Dr Stone continue la tournée mondiale des ressources, l’équipe scientifique du Royaume acquérant des matériaux dans le monde entier. Dans le dernier chapitre du Dr Stone, le voyage vers la lune continue. Selon le dernier chapitre du Dr Stone, le prochain arrêt de l’unité sera l’Indonésie, où ils rassembleront tous les matériaux nécessaires pour créer une fusée.

Dr Stone Chapitre 212

L’équipage de Senku est soulagé d’avoir atterri dans une jungle riche en hévéas. Pour leur prochaine expérience scientifique, ils commencent à collecter l’eau des hévéas. Plus tard, le groupe apprend qu’ils ont découvert Rubber City. Corn City, Fluorite, Math, Aluminium, Superalliage et Rubber City font partie des endroits qu’ils ont visités.

Il est tellement génial ! Vous n’êtes pas d’accord ? ?? [DR. STONE] pic.twitter.com/LehjQcPPlS – Réseau d’actualités Anime (@Anime) 17 septembre 2021

Ryusui pense que le voyage de dix ans va se terminer. Kohaku a exprimé son intérêt à retourner au Japon et à retrouver sa famille. Ukyo pense que le globe se réunira pour la première fois dans l’histoire de l’humanité.

Chrome est ravi qu’ils soient réunis, mais il se rend vite compte qu’il devra construire une fusée aller-retour. C’est la façon de partager une victoire avec Why-man. Senku propose de ressusciter des personnes pour aider à la construction de la fusée au Japon.

Kohaku sait qu’elle rencontrera Ruri et le reste des villageois, et elle est ravie de partager la bonne nouvelle avec eux. Senku pense que la suggestion de Ryusui concernant les souvenirs est bonne. L’équipage a discuté de toutes les choses merveilleuses qu’ils apprécient sur les îles, ainsi que de ce qui les motive à ramener tout le monde à la vie.

dr. des paysages de pierre qui font des papiers peints parfaits pic.twitter.com/tZiPvgoD5Y – Dr Stone Shots (@DrStoneShots) 20 septembre 2021

Chelsea ajoute qu’ils pourraient essayer de présenter aux individus différents aliments pour piquer leur intérêt. Chelsea, selon Kohaku, recherche des plats délicieux. Ryusui ajoute que lui aussi le souhaite. Françoise s’enquiert de la nourriture du Japon.

Date de sortie du chapitre 212 de Dr. Stone

Le 26 septembre 2021, Dr. Stone Chapitre 212 sortira. Généralement, le manga sort le dimanche, mais en raison de certaines modifications, le chapitre 212 du Dr Stone sort ce vendredi. En cas de changement, le changement sera reflété dans la publication.

Lisez aussi: Top Anime à regarder si vous aimez That Time I Got Reincarnated as a Slime

Où lire, Dr Stone Chapitre 212 ?

Tout comme les autres chapitres, Dr. Stone est officiellement disponible dans Viz Media, Mangaplus et le shonen manga hebdomadaire de Shueisha. Les deux sites Web exigent que vous deveniez membre pour lire les chapitres. Cependant, vous pouvez lire les trois derniers chapitres gratuitement.

C’est tout sur Dr. Stone Chapitre 212. Pour plus de mises à jour, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.