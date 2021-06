Date de sortie du chapitre 210 de Tokyo Revengers, prédictions, spoilers et tout ce que vous devez savoir !

Tokyo Revengers a déjà l’arc final. Takemichi a réussi son objectif initial de voyage dans le temps qui était de sauver sa petite amie du lycée, Hinata. Cependant, il a également un autre objectif, c’est de résoudre le problème avec le gang Toman. Il veut désespérément sauver Mickey qui avait autrefois accepté Takemichi dans le gang des manji de Tokyo. Dans Tokyo Revengers Chapter 210, nous apprendrons « Est-ce que Takemichi pourra sauver Mickey dans l’arc final? »

les vengeurs de tokyo se sont terminés avec cette scène, tout le reste est faux pic.twitter.com/prx1YvGsft – sam (@S4SHISU) 8 juin 2021

Dans le nouveau chapitre, nous voyons que Takemichi est de retour dans le temps. Mickey a essayé de sauver les gens pour lui en retour, il a dû se sacrifier au gang des tomans. Les termes de l’arrangement avec le gang Toman l’ont poussé au bord du gouffre.

Chapitre 210 des Revengeurs de Tokyo

Dans le chapitre précédent, nous avons vu Mickey rompre avec le groupe Tokyo manji. Aussi beaucoup de membres avec des visages familiers évoluent dans leur vie. Pah chan et Peh chan sont vus à la recherche de chambres et ils sont tous assez pointilleux. C’est ce qui les a amenés à ouvrir leur société immobilière. Les membres du groupe se réunissent et Hakkai invite Chifuyu et Takemichi à rencontrer tout le monde.

Chifuyu demande à Takemichi de partager son plan avec tout le monde mais il n’est pas d’accord. Takemichi est heureux de voir tout le monde, il comprend comment tout le monde a avancé dans sa vie. Chifuyu travaille à temps partiel dans une animalerie et chacun a ses propres objectifs ou ses propres objectifs pour lesquels travailler. Il reçoit des flashbacks des jours où il a partagé ses rêves avec Mickey et il a juré de protéger tout le monde.

Tout s’arrête quand Mikey arrive pic.twitter.com/k9nRaAEEAB – Les Vengeurs de Tokyo (@tokyo_rev_en) 8 juin 2021

Dans la chronologie actuelle, Takemichi est capable de se rapporter à ce que Mickey avait dit à l’époque. Cependant, Takemichi veut sauver Mickey de son destin et faire tout son possible pour l’amener dans le futur. Il n’a pas beaucoup de pistes. A ce moment-là, son téléphone sonne, c’est Draken Kun ! il demande à Takemichi de venir le rencontrer.

Ken Ryuguji, également connu sous le nom de Draken, a également mis en place un stratagème. C’est aussi un bon ami de Mickey. Appeler Takemichi à cette heure pourrait également les amener à partager des pensées similaires qui sont de sauver Mickey et de le ramener dans le futur en un seul morceau.

Vous pouvez également lire Anime Similaire à Tokyo Revengers !!

Date de sortie du chapitre 210 de Tokyo Revengers

Aucun retard n’a été signalé dans la date de sortie. Dans ce cas, le chapitre 210 de Tokyo Revengers sortira le 16 juin 2021. Cependant, s’il y a d’autres changements, cela sera reflété ici.

Où lire le manga Toko Revengers ?

Le manga Tokyo Revengers est officiellement disponible à Kodansha. Mais un abonnement est nécessaire pour lire le manga. Cependant, la traduction anglaise est trouvée peu de temps après sa sortie au Japon.

À propos des Revengers de Tokyo

Tokyo Manji Revengers est l’un des mangas primés de Kodansha. Takemichi tombe dans un futur qu’il n’avait jamais imaginé. Un avenir où il n’avait rien accompli et perdu sa petite amie de lycée et ne trouve pas grand-chose pour quoi vivre. Mais il a la chance de tout rectifier du passé.

Avec des voyages répétés dans le temps, le manga a parcouru un long chemin depuis que Takemichi et son groupe ont été battus par les membres du groupe manji de Tokyo. De là, le groupe a parcouru un long chemin où chacun a un but. Le manga est déjà entré dans l’arc final : la bataille finale pour tout mettre fin. Cependant, Takemichi ne veut pas que Mickey assume les mots qu’il a prononcés dans le passé. Draken pourra-t-il sauver Mickey avec Takemichi ?

Il s’agit du chapitre 210 de Tokyo Manji Revengers. Jusqu’à la sortie du prochain chapitre, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.