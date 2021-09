Date de sortie du chapitre 161 de Jujutsu Kaisen, spoilers et tout ce que vous devez savoir!

Le début du jeu Culling est révélé dans le chapitre 161 de Jujutsu Kaisen. Il s’avère que Geto est celui qui a érigé la barrière ici, comme l’a révélé le sorcier avec lequel ils sont. Si vous êtes prêt, Jujutsu Kaisen commencera le jeu Culling. Lorsque des individus sont sélectionnés pour s’entretuer dans le jeu d’abattage dans la région qui les entoure, ce n’est pas un honneur.

Geto explique cela dans le dernier chapitre Jujutsu Kaisen. Le sorcier, recroquevillé sur l’oreiller, demande à haute voix à qui s’adresse l’homme. Geto sourit en lui rappelant qu’il était les restes de l’exécution et le centre de la barrière lorsqu’il croyait être chez lui.

Geto ajoute que la personne qui entre dans la barrière a la possibilité de s’échapper, mais n’a qu’une seule opportunité. Geto continue de raconter son histoire malgré les doutes de l’homme que ce n’est qu’un rêve. Il a été maudit par Geto à cause du gouffre qui existe entre la réalité et ses rêves.

Ils se promènent main dans la main, se tenant l’un l’autre. Geto sonne avec l’observation que les impatients sont déjà partis. Tous deux descendirent plus loin dans la caverne, qui devint plus sombre. Ils sont réapparus plus tard au milieu d’une ville infestée de monstres.

Geto obtient un éclair de perspicacité et se souvient de quelque chose qu’il a négligé de transmettre au jeune. Merci pour votre coopération, dit-il au gamin. À son insu, ce jeune a parlé de son ami d’enfance, Sasaki. À son arrivée, il a rencontré un homme qui prétendait être Iguchi et a déclaré qu’il était ravi de voir quelqu’un qu’il reconnaissait.

Si vous vous demandez où c’est, c’est entre Kotodai et la rue Hirose, selon l’homme. Quand Iguchi demande ce que c’est exactement, l’autre homme répond que c’est un club occulte.

Jujutsu Kaisen Chapitre 161 Date de sortie

Le manga Jujutsu Kaisen de Gege Akutami est publié en série dans le magazine Weekly Shonen Jump de Shueisha, avec un nouveau chapitre publié chaque dimanche. Le Jujutsu Kaisen Chapter 156 sortira le 3 octobre 2021 à 00h00 JST, conformément au calendrier des chapitres précédents.

Pour l’instant, aucun retard n’a été enregistré. S’il y a des modifications inattendues, elles seront enregistrées dans cet article.

Jujutsu Kaisen Chapitre 161

Où lire Jujutsu Kaisen Chapitre 161 ?

Les trois derniers chapitres de Jujutsu Kaisen sont officiellement disponibles gratuitement en lecture sur VIZ et Mangaplus. Mais pour lire les anciens chapitres, vous devez payer un montant de 3 dollars. Les scans bruts de Jujutsu Kaisen 161 seront publiés au plus tôt le 3 octobre, les traductions des fans suivront le 24 septembre.

Il s’agit du chapitre 159 de Jujutsu Kaisen. De plus, le chapitre sera mis à jour avec le temps. D’ici là Restez à l’écoute de 45Secondes.fr.