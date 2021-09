Date de sortie du chapitre 160 de Jujutsu Kaisen, spoilers et plus encore!

À partir du chapitre 160 de Jujutsu Kaisen, un sorcier explique comment la plupart des procès pénaux au Japon se terminent par une condamnation. Depuis que Yuuji et l’équipe ont rencontré Hakari, qui a accepté de les aider à gérer le jeu d’abattage, Jujutsu Kaisen est sur le point de dévoiler le début du jeu d’abattage.

Jujutsu Kaizen Chapitre 160-Higuruma veut que l’affaire d’Oe soit rejugée !

Le sorcier explique comment il a été arrêté et a laissé son chat seul, qui a failli périr, dans les derniers épisodes du chapitre Jujutsu Kaisen. Il comprend qu’il existe une restriction lui interdisant de posséder un chat, mais personne n’en est conscient. Deux corps, l’un d’une fille et l’autre d’une mère, ont été découverts près de la ville de Morioka, dans la préfecture d’Iwate, en mars 2016.

ce chapitre prouve en outre mon point que le véritable antagoniste du jujutsu kaisen n'est pas le sukuna, n'est pas le kenjaku, c'est le système réel. cela peut sembler complotiste et même cliché, mais gege ne manque jamais une occasion de montrer l'injustice

La mère et la fille ont été poignardées à mort près de leur maison et la police soupçonne un voisin du nom de Keita Oe. Ils ont appréhendé Keita Oe, accusé de meurtre et de vol. Keita, quant à lui, a pu s’enfuir et rentrer chez lui. Les flics ont fait irruption dans la maison de Keita et l’ont découvert avec une épée dégoulinant de sang. Keita prétend qu’il n’est pas un meurtrier et qu’il est innocent. Après avoir déterminé que le sang sur la lame correspondait à celui des deux victimes, le juge l’a condamné.

Note de l'éditeur de la première page du chapitre 159 de Jujutsu Kaisen : Autrefois, cet homme s'est battu dans le monde du droit, sans jamais détourner les yeux de sa nature.

Jujutsu Kaisen Chapitre 160 Date de sortie

Le manga Jujutsu Kaisen de Gege Akutami est publié en série dans le magazine Weekly Shonen Jump de Shueisha, avec un nouveau chapitre publié chaque dimanche. Le chapitre 156 de Jujutsu Kaisen sortira le 26 septembre 2021 à 00h00 JST, selon le même calendrier que les chapitres précédents.

Aucun retard n’a été signalé pour le moment. En cas de changements soudains, cela sera reflété dans l’article ici.

Où lire Jujutsu Kaisen Chapitre 160 ?

Les trois derniers chapitres de Jujutsu Kaisen sont officiellement disponibles gratuitement en lecture sur VIZ et Mangaplus. Mais pour lire les anciens chapitres, vous devez payer un montant de 3 dollars.

Les scans bruts de Jujutsu Kaisen 158 seront publiés au plus tôt le 19 septembre, les traductions par les fans suivront le 24 septembre.

Il s’agit du chapitre 159 de Jujutsu Kaisen. De plus, le chapitre sera mis à jour avec le temps. D’ici là Restez à l’écoute de 45Secondes.fr.