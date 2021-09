Date de sortie du chapitre 127 de Kengan Omega, spoilers et plus encore !

Kengan Omega, la série dramatique de mangas d’arts martiaux de Sandrovich Yabago avec l’art de Daromeon, reviendra avec un nouveau chapitre cette semaine, et les fans se demandent si la lutte entre Fei Wangfang, alias The Tiger Vessel, et Wakatsuki Takeshi, The Wild Tiger, viendra enfin a une fin.

La technique du démon divin de Fei continue de dominer Waka, mais il y a eu un spectacle inattendu à la fin du dernier épisode. Fei pourra-t-il enfin vaincre Waka, ou Waka pourra-t-il le vaincre avec le Blast Core ? Les chances de Waka de vaincre Fei semblent faibles, mais le prochain épisode pourrait nous surprendre.

Kengan Omega est une série hebdomadaire de mangas, et Kengan Omega Chapter 127 sortira le vendredi 24 septembre 2021. S’il y a des nouvelles d’haitus, cela sera reflété dans l’article.

À propos de Kengan Omega

Yabako Sandrovich et Daromeon ont travaillé sur la série manga Kengan Ashura au Japon. Il a été publié en série sur le site Web Ura Sunday de Shogakukan d’avril 2012 à août 2018, avec des résumés de chapitres rassemblés en 27 volumes tankbon. Une suite, Kengan Omega, a commencé le tournage en janvier 2019.

Sur la base de l’intrigue du livre, une série animée originale d’animation nette (ONA) a été développée. En juillet 2019, Netflix a publié le premier épisode de 12 épisodes. La deuxième portion de 12 épisodes a été publiée en octobre 2019.

C’est incroyable comment Kengan Ashura a pu faire des personnages les plus sérieux ou ceux qui seraient terrifiants, des abrutis complets qui sont bien plus amicaux si vous apprenez juste à les connaître #KenganOmega pic.twitter.com/iDFfuxU05G — 0mura2 (@0mura22) 16 septembre 2021

Depuis l’ère Edo au Japon, les arènes de gladiateurs ont existé sous diverses formes partout dans le monde. Les gladiateurs sont embauchés par de riches hommes d’affaires et marchands pour s’engager dans un combat à mains nues où le vainqueur remporte tout. Kengan est le nom donné à ces types de matchs. Yamashita Kazuo, un employé japonais régulier du groupe Nogi, est témoin d’une bagarre dans une ruelle. Nogi Hideki avait vu Tokita « Ashura » Ohma, qui avait vaincu leur adversaire précédent, dans la bataille de rue.

Ohma, qui n’entre dans ces arènes que pour détruire ses adversaires en quelques secondes, est obligé de contrôler Kazuo. Hideki lui demande de participer au tournoi d’annihilation de Kengan en raison de son incroyable capacité à anéantir ses ennemis. Lorsque le gagnant de cet événement sera nommé président de l’Association Kengan, il ou elle exercera une autorité et une distinction énormes.

L’étrange histoire d’Ohma revient le hanter tout au long de la compétition, alors que Kazuo tente de contrôler Ohma et de comprendre pourquoi il a été invité au tournoi en premier lieu.

Kengan Omega le plus puissant

Wakatsuki Takeshi sera classé comme combattant de rang légendaire par la Kengan Association. Il est le combattant Kengan avec la plus longue affiliation active et le record de victoires le plus élevé de tous les combattants Kengan. Dans sa carrière, il n’a perdu que contre trois combattants : Kanoh, Hatsumi et Ohma.

