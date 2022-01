Date de sortie du chapitre 1038 de One Piece aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Spoilers: Où regarder

Le combat entre Luffy et Kaido se déroulera dans la section suivante, et il est très raisonnable que la série montre l’histoire d’origine de Kaido. La date de sortie du chapitre 1038 de One Piece est maintenant disponible. Compte tenu de la fin du chapitre 1036, les fans peuvent certainement s’attendre à certaines choses dans le prochain chapitre. Ce retour en arrière pourrait également servir au mangaka comme méthode pour donner à la base d’utilisateurs plus de données sur Joy Boy.

One Piece Chapter 1038 Date et heure de sortie révélées

En raison de la rupture annoncée par Shonen Jump, la date de livraison du chapitre 1037 de One Piece a été repoussée au 16 janvier 2022. Ainsi, la partie 1038 sera livrée le 16 janvier 2022, en supposant qu’il n’y ait pas de report en raison de conditions imprévues.

La date de sortie de One Piece Chapter 1038 est donc le 16 janvier 2022

Le chapitre le plus récent de la série sera accessible sur Manga Plus et Viz Media de Shueisha. Les trois derniers chapitres seront accessibles gratuitement, mais il faudrait payer un abonnement mensuel pour accéder à toutes les parties les plus anciennes dans leur ensemble.

Les horaires de publication des différents paramètres régionaux sont référencés ci-dessous ;

22h30, heure normale de l’Inde

09h00, heure normale du Pacifique

02h00, heure normale du Japon

12 h 00, heure normale de l’Est

Compte à rebours de la date de sortie du chapitre 1038 de One Piece

La date de sortie de One Piece Chapter 1038 est le 16 janvier 2022. Son compte à rebours ne dure donc que 05 jours. Sûr! Il ne reste que 05 jours pour le déploiement du chapitre 1038 de One Piece. En Inde, la date de sortie de One Piece Chapter 1038 est le 16 janvier 2022, 22h30. [Indian Standard time].

Date de sortie et présentation du chapitre 1038 de One Piece

Nom du chapitre Une pièce Chapitre 1038 Genre Aventure, fantastique Compte à rebours 05 jours Date de sortie du chapitre 1038 de One Piece 16 janvier 2022

Spoilers de One Chapitre 1038

Les spoilers du chapitre 1037 ont été reportés, cependant, ils ont été récemment découverts, et nous vérifierons les mises à jour sur Luffy vs Kaido et différents secrets à Onigashima. Puisqu’ils sont tout à fait impatients de devenir le roi des pirates, Luffy et Kaidou semblent actuellement régler leurs comptes.

Kaidou pense qu’un coquin ruiné comme Luffy ne deviendra jamais le roi des pirates. Cela est devenu plus fascinant depuis qu’un autre combat a été remporté et que les chapeaux de paille ont abattu deux des principaux subordonnés de Kaidou. La carence de Queen a été prononcée dans le hall.

Les subordonnés de Kaidou ont été choqués car ils n’avaient pas compté sur Sanji pour vaincre l’un des interprètes principaux. Ils avaient confiance en la capacité de Queen de terminer le travail. Quoi qu’il en soit, il les a bombardés à la lumière du fait que Sanji a violé ses limites et a chassé la reine du palais d’Onigashima.

Où lire le chapitre 1038 de One Piece en ligne ?

Nous encourageons tous les fans à parcourir One Piece et d’autres séries de mangas des étapes de l’autorité, car ils protégeraient vos gadgets et aideraient également les créateurs. One Piece Chapter 1038 peut être lu en ligne gratuitement et légitimement à partir de sources telles que Shonen Jump, Viz Media et MangaPlus Platforms.

Le manga One Piece a été réalisé par Eiichiro Oda. Il est sérialisé dans le Weekly Shnen Jump de Shueisha depuis juillet 1997, et il a été rassemblé en 98 volumes tankbon. L’intrigue tourne autour des efforts de Monkey D. Luffy, un petit bonhomme dont le corps crée des pouvoirs élastiques. L’équipe corsaire de Luffy, les « Pirates au chapeau de paille », enquête sur la « Ligne formidable » à la recherche de One Piece et du titre de Roi des pirates.

FAQ’s-One Piece Chapter 1038 date de sortie

Où lire le chapitre 1038 de One Piece ? Quelle est la date de sortie du chapitre 1038 de One Piece ? Pouvons-nous lire le chapitre 1038 de One Piece en Inde, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis ?

