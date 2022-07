Date de sortie de tous les projets des Phases 5 et 6 de Marvel Studios

Marvel Studios vient de dévoiler les dates de sortie des projets Phase 5 et Phase 6 du Marvel Cinematic Universe. merveille. Tout d’abord, il a été confirmé que la cinquième phase commencera par »Ant-Man et la Guêpe : Quantumania », dont la sortie est prévue pour le 17 février 2023. Le film mettra en vedette Paul Rudd Oui Évangéline Lily comme Scott Lang / Ant-Man et Hope Van Dyne / Wasp respectivement, où ils rencontreront pour la première fois Kang le Conquérant, joué par Jonathan Majors.

Après »Quantumania », la série Disney+, »Invasion secrète », qui est prévu pour le printemps 2023. La production comportera des croisements majeurs entre les personnages de Marvel, mettant en vedette Samuel L Jackson comme Nick Fury et Ben Mendelson comme Talos, où ils affronteront une faction de Skrulls qui changent de forme et infiltrent la Terre pendant des années. La série mettra également en vedette Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke, Olivia Colman et Cobie Smulders.

Marvel lancera ensuite la saison des films d’été 2023 avec »Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 », dans lequel l’équipe est à nouveau chargée de défendre l’univers contre une menace mystérieuse. L’été 2023 verra également le début de la saison 2 de »Loki » et la première de »Chassèrent » sur Disney+. » Ironheart » suivra à l’automne de l’année prochaine, tandis que » Agatha: Coven of Chaos », qui était auparavant intitulé » Agatha: House of Harkeness », sera présenté en première sur la plateforme de streaming au cours de l’hiver 2023 .

La phase 5 verra également l’ouverture de »The Marvels » le 28 juillet 2023 et »Blade » d’ouverture le 3 novembre 2023. Cela mènera à 2024, qui mettra en vedette le »Daredevil : Born Again » pour 18 épisodes au printemps, »Captain America: New World Order » le 3 mai 2024 et »Thunderbolts » le 26 juillet 2024.

Le passage à la phase 6 commencera le 8 novembre 2024 avec le lancement de »Fantastic Four » qui est toujours à la recherche d’un réalisateur pour remplacer jon watts qui a quitté le projet il y a quelques mois. Cette phase comprendra deux nouveaux films Avengers : »Avengers : The Kang Dynasty » le 2 mai 2025 et »Avengers : Secret Wars » le 7 novembre 2025.

Bien que les fans de Marvel auront du contenu pendant un certain temps, certains projets n’ont pas encore reçu de date de sortie officielle, notamment » Shang-Chi 2 », » Deadpool 3 » et le film X-Men qu’il n’a pas encore de titre. Côté télévision, la première des séries »Armor Wars », »Nova », »Wonder Man » et une série sans titre basée sur Wakanda sont encore à connaître.

Avant de faire le saut vers les phases 5 et 6, Marvel conclura la phase 4 avec « She-Hulk : Attorney at Law » le 17 août et « Black Panther : Wakanda Forever » le 11 novembre de cette année. .