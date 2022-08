Date de sortie de tous les films Netflix du 1er au 31 août 2022

le service de streaming Netflix commence le huitième mois de l’année avec de grands lancements de séries, ainsi que des ajouts intéressants de films, acquis et original. Il est clair que les émissions de télévision génèrent plus de fureur dans le monde, mais ces derniers temps, les longs métrages ont également été l’une des principales considérations pour les téléspectateurs et la plate-forme elle-même, depuis qu’ils ont été créés en juillet. L’homme gris, le film le plus cher de son histoire, et ils réfléchissent à créer une future franchise à la hauteur des autres grandes marques. En attendant les futures annonces des entreprises, nous vous invitons à découvrir les films qui arriveront en août 2021 à partir d’aujourd’hui. Voyez ce qu’ils sont!

+Date de sortie des films Netflix en août 2022

-Top Gun : Passion et Gloire

Un pilote entre dans une école de combat d’élite où il rencontre une compétition intense, une romance passionnée… et un grand danger dans les airs.

Date de sortie: 1er aout

-Mission Impossible 1

Lorsque son équipe est prise en embuscade, un espion doit retrouver la taupe qui les a trahis et empêcher qu’une liste secrète ne tombe entre de mauvaises mains.

Date de sortie: 1er aout

-Mission impossible 2

Lorsqu’un ancien agent du FMI menace d’utiliser une arme biologique mortelle, le super-agent Ethan Hunt parcourt le monde pour l’arrêter.

Date de sortie: 1er aout

-Mission impossible 3

Le super-agent Ethan Hunt doit sortir de sa retraite pour sauver son amour d’un trafiquant de drogue coriace qui cherche une arme connue sous le nom de « pied de lapin ».

Date de sortie: 1er aout

– Mission : Impossible – Protocole fantôme

Le super agent Ethan Hunt et son équipe entreprennent une autre mission dangereuse pour prouver leur innocence lorsqu’ils sont accusés d’avoir bombardé le Kremlin.

Date de sortie: 1er aout

– Mission impossible : Nation secrète

Suite à la dissolution du FMI, Ethan Hunt et ses alliés lancent leur propre guerre contre le Syndicat, un groupe d’espions déterminé à détruire le monde.

Date de sortie: 1er aout

– Mission Impossible : Fallout

Une mission ratée oblige Ethan Hunt et son équipe à coopérer avec la CIA dans une course pour sauver le monde de l’extermination nucléaire.

Date de sortie: 1er aout

– Quelle est la faute du karma ?

Sa sœur et le garçon qu’elle aimait à l’école commencent à sortir ensemble. Maintenant, Sara se demande si sa prétendue malchance est la vraie coupable.

Date de sortie: 3 août

– Saison des mariages

Sous la pression de leurs parents, Asha et Ravi font semblant de sortir ensemble pendant un été, mais le plan échoue lorsque l’amour commence à fleurir.

Date de sortie: 4 août

– L’Ascension des Tortues Ninja : Le Film

Les Teenage Mutant Ninja Turtles mettent leurs pouvoirs mystiques à l’épreuve lorsque des créatures impitoyables d’un autre monde cherchent à déchaîner un chaos extrême.

Date de sortie: 5 août

– Carter

Un homme se réveille amnésique. Dirigé par une voix dans un appareil à son oreille, il se lance dans une dangereuse mission pour sauver une jeune fille.

Date de sortie: 5 août

– Code : Empereur

Un agent du renseignement chargé d’incriminer un politicien sans linge sale doit décider s’il y a encore des lignes qu’il ne franchira pas.

Date de sortie: 8 août

– Ted Bundy : la confession finale

Pour mieux comprendre l’esprit d’un criminel, un profileur du FBI noue une relation compliquée avec le tueur en série notoire Ted Bundy.

Date de sortie: 10 août

– chats

La comédie musicale emblématique d’Andrew Lloyd Webber prend vie dans cette adaptation qui suit une communauté de chats magiques le soir de leur bal annuel.

Date de sortie: 10 août

– Le chant du coeur

En chantant lors d’un mariage qui explose, un musicien tombe amoureux de la mariée, qui a des ennuis avec sa famille. Maintenant, il doit lui sauver la vie.

Date de sortie: 10 août

– Les Voleurs : L’histoire vraie du braquage du siècle

En 2006, un groupe d’hommes est entré par effraction dans une banque de Buenos Aires, a pris 23 otages, a volé des millions de dollars et des bijoux dans des coffres-forts, puis a disparu. Après l’évasion, l’ex-femme de l’un des voleurs a trahi les auteurs, qui ont été jugés et condamnés à des peines de prison. Enfin les peines ont été réduites et aujourd’hui elles sont libres. Comment les protagonistes de ce fait s’en sont-ils tirés ? Dans ce documentaire révélateur, les responsables de l’acte racontent tous les détails de la production du hit parfait.

Date de sortie: 10 août

– Quart de jour

Un chasseur de vampires a une semaine pour réunir l’argent nécessaire pour payer l’éducation et l’appareil dentaire de sa fille. Gagner sa vie pourrait le tuer.

Date de sortie: 12 août

– 13 : La comédie musicale

Après avoir quitté New York pour l’Indiana après le divorce de ses parents, un enfant intelligent est déterminé à organiser la meilleure bar mitzvah de tous les temps.

Date de sortie: 12 août

– La mort lui va bien

Goldie Hawn et Meryl Streep jouent dans cette comédie sur la quête de la jeunesse éternelle et les conséquences de l’obsession et de l’envie.

Date de sortie: 16 août

– Fragmenté

Un homme aux personnalités multiples kidnappe trois filles, qui doivent s’échapper avant que son identité la plus récente et la plus dangereuse ne prenne le dessus.

Date de sortie: 16 août

– Mes deux vies

À l’obtention de son diplôme universitaire, la vie de Natalie est divisée en réalités parallèles après avoir passé un test de grossesse. Qu’est ce que contiendra le futur?

Date de sortie: 17 août

– Non-retour

Un innocent est accusé d’un accident de voiture mortel. A sa sortie de prison après 4 ans, il décide de rechercher le responsable.

Date de sortie: 17 août

– Le sauveteur

Mauricio est sauveteur sur une plage chilienne, où les vacanciers ne veulent pas obéir aux ordres et il refuse de prendre des risques pour ceux qui ne font pas attention à lui.

Date de sortie: 19 août

– Fullmetal Alchemist : La Revanche de Scar

Dans cette suite du premier film, les frères Elric rencontrent leur adversaire le plus coriace à ce jour : un tueur en série meurtri.

Date de sortie: 20 août

– Ensemble, ils sont de la dynamite

Séparés depuis 25 ans, deux frères se réunissent pour affronter un gang de motards impitoyables et récupérer le buggy bien-aimé de leur père.

Date de sortie: 24 août

– Système Cheops

Hantés par une organisation sinistre, un scénariste terne et un vieil ami se retrouvent entraînés dans un monde de violence alors qu’ils recherchent la vérité.

Date de sortie: 24 août

– C’est l’amour

Après s’être retrouvée sans emploi et sans partenaire le même jour, Sofía repart de zéro. Un beau chef espagnol pourrait-il être l’ingrédient manquant dans sa vie ?

Date de sortie: 25 août

– Le scandale

Trois femmes risquent leur carrière et dénoncent la culture toxique du travail perpétuée par le puissant patron d’une grande chaîne d’information américaine.

Date de sortie: 25 août

– Séoul effervescente

Quelques jours avant les Jeux olympiques de 1988 à Séoul, des pilotes et des mécaniciens s’infiltrent pour démanteler un énorme réseau de blanchiment d’argent.

Date de sortie: 26 août

– Du temps pour moi

Sa famille étant absente, un père de famille profite de ses premiers jours de solitude depuis des années pour retrouver un vieil ami… un fêtard.

Date de sortie: 26 août

– La cheffe

Une jeune femme ambitieuse conclut un étrange marché avec son patron charismatique. Mais pourra-t-il reculer s’il le faut ?

Date de sortie: 29 août

– Le prix de la vérité

Un avocat risque sa carrière pour dénoncer la mauvaise gestion des déchets toxiques d’une entreprise. Basé sur une histoire vraie.

Date de sortie: 29 août

– Découvert : Opération faute antisportive

Des années après sa condamnation pour avoir parié sur les matchs qu’il a arbitrés, l’ancien arbitre de la NBA Tim Donaghy revient sur le système de jeu qui a secoué la ligue.

Date de sortie: 30 août

