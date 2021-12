Date de sortie de The Wheel of Time Episode 9, Spoiler Countdown, Royaume-Uni, Australie, heure de l’Inde

Une énorme population recherche sur Internet la date de sortie de l’épisode 9 de La Roue du temps. Après avoir regardé ses premiers épisodes, cette série a réussi à obtenir une très grande popularité. Il a créé une très grande fanbase. Cette base de fans est créée en raison de son drame à haute tension, de son aventure et d’un tas de scènes d’action. Chaque membre de sa fanbase attend avec impatience les dates de sortie de ses prochains épisodes. Donc, si vous en faites également partie, cet article est définitivement pour vous.

Ici, nous vous informerons de toutes les dernières mises à jour concernant cette série. Nous avons tout inclus, comme la date de sortie de l’épisode 9 de la roue du temps, son aperçu, son compte à rebours, comment vous pouvez le voir et à quelle heure. Vous saurez tout ici. Alors continuez à lire et découvrez tous les détails sur la date de sortie de son épisode 9 sans plus tarder.

Le schéma de base de La roue du temps

La roue du temps est une représentation visuelle d’une série de livres écrite par Robert Jordan. C’est une série américaine dont le premier épisode est sorti le 19 novembre 2021. Avec la sortie du single en lui-même, elle a une énorme demande.

Cette histoire est remplie de fantaisie et de magie de haut niveau. Le personnage principal de cette histoire est Moiraine, qui était membre d’Aes Sedai, une organisation de femmes très puissante. Elle a su dépasser la magie. Elle a croisé le chemin de quatre hommes autour du globe. Elle était à la recherche d’un homme responsable qui puisse réincarner le dragon. Elle croit que seul un homme puissant peut sauver le monde. Ces étincelles de son idée enflamment un chemin dangereux mais inimaginable.

Pour connaître toute l’histoire, il faut voir toute la série.

Date et heure de sortie de l’épisode 9 de la roue du temps-

Depuis le jour où il a sorti son premier épisode, c’est le public qui attend avec curiosité la suite. Nous vous dévoilons donc ici la date de son prochain épisode.

Si vous êtes un nouveau fan de cela, sachez que sa saison 1 a été un énorme succès avec seulement 8 épisodes. Il a été officiellement annoncé en mai 2021 qu’ils prévoyaient de publier l’épisode 9 qui sera dans la saison 2.

Son réseau officiel est amazon prime, vous pouvez donc le vérifier là-bas.

Donc, si des nouvelles officielles arrivent, nous vous tiendrons au courant de la date de sortie de l’épisode 9 de La roue du temps qui sera révélée sous peu.

Le casting de La roue du temps-

En gardant vos attentes en vie, nous vous présentons la dernière distribution vedette de cette série. La date de sortie de l’épisode 9 de la roue du temps n’a pas encore été confirmée, mais sa distribution vedette l’a été.

1. Rosamund Pike joue le rôle de Moiraine

2.Daniel Henney joue le rôle d’al’Lan Mandragoran

3.Zoe Robins joue le rôle de Nynaeve Meara

4.Madeleine Madden joue le rôle d’Egwene Vere

5.Josha Stradowski dans le rôle de Rand Thor

6.Marcus Rutherford dans le rôle de Perrin Aybara

7.Barney Harris dans le rôle de Mat Cauthon

8.Kate Fleetwood dans le rôle de Liandrin Guirale

9.Priyanka Bose dans le rôle d’Alanna Mosvani

10.Hammed Animashaun en tant que Loial

11.Sophie Okonedo dans le rôle de Siuan Sanche

Conclusion-

Dans cette section, nous concluons l’intégralité de l’article. Nous espérons avoir résolu toutes les questions. Nous avons discuté de la date de sortie de l’épisode 9 de La roue du temps, de son casting, où nous pouvons le regarder et à quelle heure. Nous vous tiendrons également au courant plus loin. Si vous avez des questions non résolues, veuillez les épingler. Nous vous aiderons dès que possible.

