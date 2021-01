Date de sortie de The Many Saints of Newark, la préquelle des Sopranos

Warner Bros a annoncé la date de sortie de son nouveau film, Les nombreux saints de Newark. Il sera réalisé par Alan Taylor et fonctionnera comme un préquelle de la série policière classique: Les Sopranos.

David Chase, créateur de l’émission télévisée, a écrit le scénario en collaboration avec Lawrence Conner. Le film se déroule dans les années 1960 et présente un jeune Tony Soprano joué par Michael Gandolfini.

Les Many Saints of Newark se concentreront sur les émeutes de Newark des années 1960: cinq jours de violence à New Jersey City déclenchés par le passage à tabac d’un homme noir aux mains de policiers blancs.

Ce fait a ouvert la porte à une rivalité entre gangsters afro-américains et italo-américains qui a entraîné plusieurs combats, faisant 26 morts et 700 blessés. En même temps, nous verrons la formation d’un jeune Tony Soprano qui tente de se faire une place dans les familles criminelles.

Michael Gandolfini est le fils de James Gandolfini, le protagoniste original des Sopranos. Il a également été récemment vu dans la bande-annonce de Cherry, un film dans lequel il joue aux côtés de Tom Holland.

Le casting comprend également des stars telles que Vera Farmiga, John Bernthal, Ray Liotta, Alessandro Nivola et Billy Magnussen, entre autres.

Quand est-ce que The Many Saints of Newark est présenté en première?

Le film devait initialement sortir sur grand écran en mars 2021. Cependant, Warner a annoncé une nouvelle date de sortie pour la préquelle de The Sopranos. The Many Saints of Newark sortira le 24 septembre 2021.