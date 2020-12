Date de sortie de Stussy x Nike Air Force 1 Low Collab révélée

La collaboration Stussy x Nike Air Force 1 Low se décline en deux coloris.

Stussy est l’un des noms les plus reconnaissables de tout le streetwear et au cours des dernières années, ils ont réalisé une tonne d’excellentes collaborations, y compris des modèles de baskets avec Nike. Par exemple, les deux ont travaillé sur la Nike Zoom Spiridon Cage 2 il y a à peine quelques mois, et maintenant, ils sont de retour pour plus car ils font équipe sur l’une des chaussures les plus emblématiques de l’histoire de la culture des baskets: la Nike Air Force. 1 Faible. On a l’impression que l’Air Force 1 Low a été une cible énorme pour les collaborations cette année et Stussy poursuit cette tendance avec deux nouveaux coloris. L’un d’eux a été surnommé «pierre fossile» tandis que l’autre est simplement appelé «noir». Le modèle « Fossil Stone » se distingue par sa tige beige qui est faite de certains matériaux tissés auxquels nous ne sommes généralement pas habitués sur une Air Force 1 Low. Le modèle noir bénéficie en grande partie de la même construction tandis que la marque Stussy est placée tout au long. Si vous espérez en attraper une paire, celles-ci arriveront aux États-Unis chez certains détaillants le vendredi 11 décembre pour 130 € USD. Faites-nous savoir ce que vous en pensez, dans les commentaires ci-dessous. Image via Stussy Image via Stussy