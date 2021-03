Date de sortie de Stellaris: Nemesis. Pour tout détruire

Nous avons déjà une date de sortie pour Stellaris: Nemesis. Parce que dans les jeux de stratégie, nous aimons aussi la destruction.

La prochaine chose dans le jeu de stratégie spatiale de Paradox Interactive est à nos portes. Il n’arrivera pas dès que le nouveau contenu de Surviving Mars ou Kings Crusader III, mais nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour cela. Et est-ce que lors de l’événement d’hier soir, la société a révélé le Date de sortie de Stellaris: Nemesis.

L’expansion sera abandonnée sur le PC à partir du prochain 15 avril et il est maintenant disponible en précommande ou en place sur votre liste de souhaits Steam. Et comme son nom l’indique, nous devrons affronter un ennemi trop gros pour la galaxie … ou devenir le même ennemi.

Ce nouveau contenu va nous mettre carrément dans une galaxie un peu convulsée. Au pied d’une guerre totalement effrénée et incontrôlée, ce sera nous qui déciderons de la voie à suivre. Si la guerre ou la stabilité.

De nouvelles options sont ajoutées, telles que certaines améliorations de la espionnage. Nous pouvons choisir entre la route des «gardiens», ceux qui recherchent l’équilibre, la stabilité et la paix, ou être la crise elle-même qui menace la galaxie.

Pour donner forme à cela, il y a des améliorations dans les flottes et elles nous permettront de devenir Dark Vador. Eh bien, pas exactement en lui, mais nous pouvons diriger un empire cruel et impitoyable qui envahit toute la galaxie. J’ai dit, Dark Vador et Papatine. Donc, la nôtre sera la décision. Serons-nous les gardiens de la galaxie ou les tyrans?

En plus de cette nouvelle, les gars de Paradox Interactive n’ont pas oublié les joueurs sur console. Vous savez déjà que le contenu arrive un peu plus tard à ces versions, donc le patch 2.6 a été annoncé et l’arrivée du pack Lithoids pour le 25 mars prochain.