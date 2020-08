Date de sortie de “ Starfield ”: ça prendra du temps, met en garde Bethesda SVP

Starfield Studios de jeux Bethesda

Starfield se sent toujours à des années-lumière. Première adresse IP originale de Bethesda Game Studios depuis 1994 Elder Scrolls: Arène, Starfield a été annoncé pour la première fois par le chef de studio Todd Howard à l’E3 2018. La copie officielle le décrit simplement comme «la nouvelle épopée spatiale actuellement en développement par [BGS]. »

Son dévoilement, en tant que tel, a été accompagné de beaucoup de fanfare pour Fallout 76 et une vague bande-annonce pour un autre jeu: Le VI Elder Scrolls.

Au cours des plus de deux ans qui ont suivi cette annonce de l’E3, Bethesda a veillé à offrir des détails, et nous en avons très peu entendu parler. Starfield ou la ligne principale suivante Vieux parchemins Titre. Ce que nous savons, c’est que Starfield sera le prochain RPG solo du studio; VI Elder Scrolls est bien au-delà de l’horizon.

Tel que rapporté par Twinfinite, A commenté Pete Hines, vice-président senior de Bethesda Starfield lors d’une récente diffusion pour Gamescom 2020, le salon allemand de l’industrie des jeux virtuels.

«Ma vie serait beaucoup plus facile», a déclaré Hines, «si nous étions prêts à montrer et à parler de ce sur quoi l’équipe travaille. N’importe qui peut faire du marketing lorsque le jeu est prêt à être diffusé, non? Montrez simplement le jeu. Si le jeu n’est pas prêt à être diffusé, nous ne pouvons pas faire grand-chose tant qu’il n’est pas prêt.

Au cours de l’E3 de l’année dernière, Todd Howard a déclaré qu’il avait récemment visité SpaceX d’Elon Musk tout en recherchant l’avenir de l’exploration spatiale. («Cet endroit», dit Howard, «est comme Les Vengeurs rencontre la NASA. ») Il est donc difficile de déterminer combien de temps Starfielda été en production, en particulier à l’ère des coronavirus.

«Quand nous nous déplaçons enfin [to talking about] », a déclaré Hines vendredi,« je pense que vous serez impressionné. Je pense que vous serez excité. Je pense que vous direz: “Cela semble valoir la peine d’attendre.” Mais nous verrons.

Il a dit: “Ça va prendre du temps avant que nous y arrivions.”

