L’événement d’hier nous a laissé la date de sortie de Sefirot dans Super Smash Bros.Ultimate. Et cela dépendra de votre aptitude au jeu.

Nintendo nous a proposé un événement hier soir pour parler de son nouveau personnage. Dans celui-ci, le Date de sortie de Sefirot dans Super Smash Bros.Ultimate mais aussi son fonctionnement et ses ajouts à la nouvelle version. Et soyez prudent, coupable, car il y a des choses assez intéressantes.

Commençons par l’antagoniste de Final Fantasy VII (du moins l’original, bien sûr). Le personnage a une longue portée mais un faible poids, ce qui le rend facile à soulever. Il aura également deux manières de se battre. Le premier est le normal mais quand nous subissons beaucoup de dégâts Il deviendra la forme d’ange à une aile. Sous cette apparence, en plus de donner une plume au personnage, il lui sera également accordé plus de force et de vitesse. Et le plus intéressant: un troisième saut en l’air. Bien sûr, lorsque nous serons assommés, l’effet disparaîtra.

Avec Sefirot arrivera également la nouvelle étape qui n’est ni plus ni moins que la grotte nord. C’est la première carte du jeu à «raconter une histoire», et c’est celle qui se trouve à la fin du jeu lui-même. Sakurai nous a montré dans la vidéo comment la confrontation avec Sefirot se déroule et se déchaîne sacrée, entre autres.

La grâce est que ce contenu, bien qu’en principe arrivera le 23 décembre, peut être débloqué plus tôt. Pour cela nous devrons nous faire acheter le Fighters Pass Vol.2 ou au moins le pack du candidat 8. Si nous l’avons, nous pourrons accéder au nouveau défi qu’ils nous proposent dès aujourd’hui jusqu’au jour du lancement du personnage. Si nous le passons, nous le déverrouillerons. Sinon, nous devrons attendre.

Le défi consiste en une confrontation contre les Sefirot lui-même, qui adopteront le rôle de leader. Alors maintenant tu sais. Pour le déverrouiller et montrer que vous êtes de bons combattants dans le jeu.