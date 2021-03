Date de sortie de Scarlet Nexus annoncée

Nous savions seulement que nous l’aurions en été, mais nous avons maintenant la date de sortie exacte de Scarlet Nexus.

Avec une nouvelle bande-annonce. C’est ainsi que Bandai Namco a enfin révélé le Date de sortie de Scarlet Nexus. L’un des premiers jeux de la société à être annoncé pour la nouvelle génération.

Le titre, annoncé lors de la présentation Xbox Series X | S, verra enfin le jour le 25 juin. C’est, comme promis, à l’été 2021. Cependant, et heureusement pour nous, c’est tôt dans la saison. Habituellement, quand ils en disent un, ils se réfèrent généralement à la fin. Le jeu sera lancé sur PC, Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 4 et PlayStation 5 en même temps.

La nouvelle vidéo d’histoire plonge un peu plus dans le personnage de Kasane. Elle est le deuxième protagoniste, avec Yuito, et comme lui, elle est une psychocinétique puissante. Cependant, d’après ce que nous voyons dans la bande-annonce, le moment viendra où les deux s’affronteront, vous savez pourquoi.

Scarlet Nexus nous présente ainsi ce monde apocalyptique dans lequel, au cours de l’année 202, les Alters sont apparus et ont commencé à tout dévorer. Allez, une version un peu plus douteuse de COVID19, mais cela aurait sûrement aussi apporté des confinements et des trucs. Et ils se seraient également plus respectés. Mais c’est une autre histoire.

Avec un gameplay basé sur l’action, Scarlet Nexus cherche à montrer les cartes de la prochaine génération avec le style d’anime que Bandai Namco utilise tant. Nous verrons comment se déroule la pièce puisque, peu de temps après, en théorie, un autre des grands de la compagnie arriverait: Tales of Arise.

Ah! Et n’oubliez pas. Parallèlement à la date de sortie de Scarlet Nexus, un anime pour 2021 a également été annoncé. Tout en un!