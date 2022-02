Date de sortie de Rudra The Edge of Darkness, distribution, intrigue, date de sortie ?

Rudra The Edge of Darkness Release Date est une prochaine série télévisée dramatique sur le crime psychologique indien réalisée pour Disney + Hotstar basée sur la série télévisée britannique Luther. Ajay Devgn, Raashi Khanna et Esha Deol sont les personnages principaux de la série. Nous sommes tous ravis de cette série. Nous attendons tous avec impatience cette série passionnante. Maintenant, nous connaissons la section de publication, le jour, les dates, les personnages et toutes les mises à jour.

La date de sortie de Rudra The Edge of Darkness est officiellement annoncée maintenant. Les gens sont informés par la présente qu’il a été annoncé. Les six épisodes de la première saison seront diffusés sur Disney+ Hotstar en 2022. Dans le cadre d’un accord de distribution avec Star India, l’émission sera disponible sur Hulu aux États-Unis.

Disney+ Hotstar est maintenant disponible. L’épisode entier n’est pas disponible. Il y aura 35 à 50 minutes de temps d’exécution. La date de sortie de Rudra The Edge of Darkness arrivera au cours du mois de Mars 2022.

La langue sera disponible en hindi. Vous pouvez également ajuster ce que vous aimez regarder. La série sera disponible en hindi, tamoul, télougou, bengali, malayalam, marathi, kannada et dans d’autres langues. Des sous-titres en anglais sont disponibles.

Distribution et équipe de Rudra The Edge of Darkness Date de sortie

Rudra est le rôle principal joué par Ajay Devgn.

Khanna, Raashi sont les personnages de cette série

Esha Deol est une actrice de Bollywood.

Kulkarni, Atoul

Kalsekar, Ashwini

Milind Ashish Vidyarthi Gunaji

Luc Kenny

Vikram Singh est un homme d’affaires indien. Chauhan

Kher, Hémant

Ce sont les personnages de Rudra The Edge of Darkness Date de sortie. Une telle série incroyable va être.

Examen de la date de sortie de Rudra The Edge of Darkness

Selon Variété, la série de six épisodes suivra Devgn en tant que flic et son désir obsessionnel de traquer les criminels, ce qui a un coût personnel pour Rudra. En hindi, tamoul, télougou, bengali, malayalam, marathi et kannada, la série sortira. La date de la première de l’émission a déjà été mentionnée ci-dessus.

En plus de Raashi Khanna, Esha Deol, Atul Kulkarni, Ashish Vidyarthi, Luke Kenny et Ashwini Kalsekar, Rudra a Raashi Khanna, Esha Deol, Atul Kulkarni, Ashish Vidyarthi, Luke Kenny et Ashwini Kalsekar dans des parties importantes. Deol et Devgn font leurs débuts numériques dans cette série.

Yuva, Kaal, Main Aisa Hi Hoon et Cash font partie des films dans lesquels les deux sont apparus ensemble. Rudra voit Devgn jouer un homme aux teintes grises, un rôle qu’il a joué pour la dernière fois dans l’adaptation d’Othello de Vishal Bharadwaj, Omkara.

Date de sortie de Rudra The Edge of Darkness : Quand est-ce que ça sort ?

Aujourd’hui, Disney + Hotstar a dévoilé la bande-annonce des débuts numériques d’Ajay Devgn cette série. La date de sortie de Rudra The Edge of Darkness arrivera au cours du mois de Mars 2022.. Devgn joue le DCP Rudra Veer Singh, un flic à la recherche d’un tueur en série dans le drame policier. Selon les informations, la série est une réplique de l’émission de télévision britannique Luther.

La web série Rudra The Edge of Darkness Date de sortie est disponible. La majorité des fans ont attendu avec impatience la date de sortie, l’heure, la distribution et d’autres éléments. Les informations de Rudra ont été complètement mises à jour.

Lire la suite: Date de sortie de la saison 1 de The Fame Game, distribution, date de sortie?

En savoir plus sur Rudra

« Rudra », un thriller policier à indice d’octane élevé produit par Applause Entertainment en collaboration avec BBC Studios India, promet une intrigue fascinante.

Est-il possible de fonder ses espoirs sur l’humanité et de tout sacrifier ensuite pour la sauver ? » Rudra The Edge of Darkness Release Date « , un nouveau drame policier Disney + Hotstar, explore exactement cela alors qu’il emmène les téléspectateurs dans un voyage dans les profondeurs océaniques sombres des esprits criminels. Ce drame policier psychologique captivant est réalisé par le grand réalisateur Rajesh Mapuskar et des stars.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂