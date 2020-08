Date de sortie de NHL 21, athlète de couverture, détails de la précommande, bande-annonce et liste des fonctionnalités

EA NHL 21

Crédit: EA

L’annonce officielle de NHL 21 est arrivée beaucoup plus tard que la normale en raison des complications causées par COVID-19, mais à première vue, il semble qu’EA ait concocté un ajout approprié à sa série de hockey sous-estimée.

NHL 21 sortira le 16 octobre sur Xbox One et PlayStation 4. Les fans qui précommanderont le jeu recevront une variété de bonus en jeu.

le NHL 21 Great Eight Edition offre aux fans jusqu’à 10 packs HUT Diamond Player Choice, HUT Synergy Veteran Choice Pack, HUT Cover Athlete Choice Pack, trois jours d’accès anticipé, Be A Pro XP Boost et Bonus Trait and Specialization Points et cinq Unlocked World of Chel Hockey Bags.

L’athlète de couverture pour le match de cette année sera la superstar des Capitals de Washington, Alex Ovechkin. C’est la deuxième fois qu’Ovechkin est l’athlète de couverture de l’EA NHL. Il a également occupé le poste en 2006 pour NHL 07.

«C’est un immense honneur d’être sur la couverture de NHL 21 pour la deuxième fois de ma carrière», a déclaré Alex Ovechkin, selon le communiqué de presse. «Plus important encore, je suis content d’avoir l’air aussi bien sur la couverture cette année qu’en 2007 !!!»

Voici un aperçu de la bande-annonce officielle du jeu:

EA a «réorganisé» le mode Be a Pro, abordé le gameplay, mis à jour Hockey Ultimate Team avec un nouveau mode appelé RUSH, élargi les options de création dans World of CHEL.

Le communiqué de presse ne va pas trop loin avec son explication du BAP.

«NHL 21 offre une nouvelle sensation à la franchise avec un mode Be A Pro remanié. La toute nouvelle expérience Be A Pro améliore le récit et la qualité de vie du jeu, donnant aux joueurs la chance de vivre la vie d’une star de la LNH, sur et hors de la glace. Impressionnez le front office, partez tôt le jour du repêchage et partez à la poursuite de la grandeur alors que les joueurs gagnent une place en première ligne, concourent pour la Coupe Stanley et deviennent les meilleurs de la ligue. Les joueurs peuvent passer d’un attaquant de six derniers à une superstar incontournable. »

Nous en avons vu plus ces dernières années, la clé de ces modes est de les attacher au composant en ligne (dans le cas du World of CHEL), et de créer suffisamment d’immersion dans le mode carrière lui-même. EA peut-il accomplir cela dans NHL 21? Nous le saurons bientôt.

Chaque nouveau jeu de sport doit aborder son gameplay. EA affirme que NHL 21 est devenu «plus intelligent, plus rapide et beaucoup plus flashy».

En plus de ce qui ressemble à un style plus ouvert en attaque, le communiqué de presse parle également de l’amélioration du positionnement et du contrôle du gardien de but. Le gameplay de la LNH a été l’un de mes favoris personnels dans la série, nous verrons donc à quel point l’équilibre a lieu.

HUT obtient un ajout significatif dans RUSH. EA décrit le nouveau mode comme «une version simplifiée de HUT qui permet aux joueurs de se lancer rapidement dans des jeux HUT, d’accumuler des succès et de débloquer des récompenses en marquant avec style. Avec un système de notation qui récompense les compétences et la créativité, HUT RUSH offrira de nombreux moments à ne pas manquer. »

EA penche dans cette direction avec tous ses titres sportifs. RUSH sonne comme l’équivalent hockey des Blitz Battles d’EA UFC 4. C’est un concept solide dans EA UFC 4, et pourrait être un succès encore plus grand dans la LNH.

Le monde de CHEL apporte de nouvelles saisons classées qui combinent la compétition en UN, TROIS, en libre accès ou en clubs pour gagner une place dans la finale du club EASHL. Vous pouvez gagner de l’équipement et d’autres articles de toilette dans cette compétition.

Enfin, le mode franchise NHL vise à ajouter une certaine immersion à l’expérience Trade Deadline. Selon EA, «les joueurs ressentiront la pression de la date limite imminente avec des mises à jour en temps réel qui conduiront à des décisions importantes sur les joueurs à cibler et à échanger. Tout comme l’échéance réelle des transactions, la valeur marchande des joueurs fluctuera au fil de la journée, et les alertes commerciales en direct se déplaceront rapidement via le téléscripteur de date limite de transaction. »

Au fur et à mesure que nous approchons de la sortie, je vais vous détailler certaines des informations plus spécifiques sur la prochaine version de la série EA NHL.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂