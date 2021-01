Date de sortie de « New Pokémon Snap » révélée

« La société Pokémon » a annoncé la date de sortie de « New Pokémon Snap », ainsi qu’une bande-annonce pour le jeu.

L’entreprise a révélé que « New Pokémon Snap » arrive sur Nintendo Switch le 30 avril avec précommande à partir du 14 janvier. La bande-annonce du jeu se penche également sur l’action à la première personne que les joueurs entreprendront dans l’aventure.

Au lieu d’armes, Les joueurs sont armés d’une caméra et chargés d’explorer la région de Lental, qui abrite des jungles vibrantes et des déserts désolés. Dans l’aventure, les joueurs sont chargés de prendre des photos de Pokémon dans la nature, avec de meilleures images obtenant plus de points.

Au fur et à mesure que d’autres photos sont prises, Photodex s’élargira, créant un portefeuille des meilleurs instantanés de l’aventure et partageant des détails sur le Pokémon qui ont été capturés.

« Nouveau Pokémon Snap » est une suite du jeu original sorti dans le Nintendo 64 dans 1999. L’annonce de sa date de sortie marque également le début de la 25e anniversaire de Pokémon, qui promettait déjà d’apporter plus de nouvelles et de révélations.