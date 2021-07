Date de sortie de Netflix pour la saison 2 de Young Royals ! Deets intéressants

– Publicité –



Young Royals, la série Netflix, vient d’être lancée sur le streamer. Les fans qui ont regardé en rafale les six parties demandent déjà s’il y en a une seconde.

Après avoir été mêlé à un scandale public, le prince Wilhelm s’installe dans un pensionnat prestigieux. Après avoir rencontré les adolescents de l’élite, il commence à les côtoyer, mais au fil du temps, il se concentre davantage sur Simon, un candidat à une bourse souvent méprisé parmi les étudiants.

Quel est le statut de renouvellement de la saison 2 de Young Royals ?

Young Royals a déjà gagné une énorme base de fans depuis sa première saison le 1er juillet 2021. Netflix n’a pas encore annoncé si Young Royals sortira une deuxième saison. Young Royals est toujours une nouvelle version de Netflix, cela pourrait donc prendre un certain temps avant la sortie de la saison 2. L’été 2022 est la date de sortie la plus probable de la saison 2 de Young Royals. Ceci est basé sur plusieurs facteurs tels que les cotes internationales, la production et l’audience.

Young Royals Saison 2 Toutes les mises à jour majeures du scénario

Wilhelm et Simon se sont effondrés après août lorsque Simon a divulgué le sexe de Wilhelm. Wilhelm a refusé d’apparaître dans la vidéo, bien que sa famille lui ait demandé de protéger la couronne. Simon lui a demandé s’ils pouvaient être gardés ensemble secrètement, mais il a répondu qu’il ne voulait pas le rendre public.

La première saison est terminée avec Wilhelm disant à Simon que même s’il aime Simon, il refuse d’avouer ouvertement leur lien. Ils sont encore capables de partager leurs sentiments et ils continuent à étudier à Hillerska. Cependant, leur histoire d’amour ne s’arrêtera probablement pas là.

August et Sara ont également établi un lien secret avec quelqu’un d’autre. Nous prévoyons que la saison 2 le révélera. Simon et Felice ne l’ont pas soutenu, compte tenu de la façon dont August les a traités tous les deux.

Qui sera le casting de la saison 2 de Young Royals ?

Le casting de la première saison de Young Royals était exceptionnel et dépeint les personnages avec une grande énergie. Il est possible qu’ils soient de retour sur nos écrans avec la sortie d’une éventuelle saison 2 pour Young Royals. Ce sont Omar Rudberg (Simon), Edvin Rudberg (Prince Wilhelm), MalteGardinger (août), IvarForsling (Erik), Frida Agento (Sara), Pernilla Aug, Samuel Astor, Samuel Astor, Mimmi Cion, Fabian Penje et Carmen Gloria Perez .