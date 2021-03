Date de sortie de Monster Hunter Stories 2 annoncée

Capcom officialise la date de sortie de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin et annonce son arrivée sur PC.

Nous nous y attendions et nous l’avons. Le Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin date de sortie. Nous pouvons profiter des aventures de chasseurs de monstres spécialisés dans leur entraînement cet été. Le plus surprenant est que Capcom a également annoncé que le jeu arriverait sur PC en même temps que Nintendo Switch, peu de temps après Monster Hunter Rise.

Ce n’est pas la seule chose dont on se réjouit. Capcom nous a laissé un bon nombre de données sur ce qui vient avec ce spin-off de Monster Hunter. En plus de venir sur PC, le titre bénéficiera de ce que tout bon titre de la franchise devrait avoir: le multijoueur coopératif. Avec le lancement, des missions arriveront qui nous permettront de profiter d’activités entre amis.

Vous avez la bande-annonce ci-dessous. Le titre débarque ensuite sur les deux plates-formes 9 juillet.

Comme le premier opus, celui-ci jouira du luxe d’être vendu avec des figurines de collection. L’amiibo reprend les bons gars de Capcom et sera vendu sous la forme de trois personnages: Ena, Ratha Kalapteron et Tsukino. Espérons qu’ils arriveront en dehors du Japon cette fois. Chacun débloquera un ensemble d’armures exclusif à la version Nintendo Switch.

Que dites-vous, vous voulez encore plus d’armure? Ne vous inquiétez pas: les acheteurs de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin recevront un prix spécial s’ils apprécient la série. Si la Nintendo Switch a une sauvegarde Monster Hunter Rise, le protagoniste recevra un costume spécial de Kamura Village.

Et si vous en voulez encore plus, le titre sera accompagné d’une édition de luxe avec encore plus de costumes pour notre compagnon félin et une armure exclusive pour le protagoniste. Nous serons bien équipés pour cette mission.