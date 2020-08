Date de sortie de Matrix 4, intrigue, distribution et plus de détails

Matrix 4 est un film d’activité de science-fiction américain prometteur et la quatrième partie de l’établissement The Matrix. Le film est co-composé et réalisé par Lana Wachowski. Le tournage de Matrix 4 doit commencer plus tôt pour son prochain calendrier depuis que la production a été arrêtée à mi-chemin en raison de la pandémie de coronavirus ou COVID-19 en cours. Le film tourne autour d’une future chronologie dans laquelle la technologie a maintenant pris le contrôle des humains et les contrôle.

Date de sortie de Matrix 4

Depuis que nous avons reçu une annonce concernant sa guérison par Warner Bros, mais ils s’en occupent bien pour maintenir l’intrigue incluse. Ainsi, les créateurs de main-d’œuvre n’ont plus renforcé quelque chose mais. Nous avons reçu l’élément de présentation de l’association Matrix en 1999.

Les créateurs ont décidé le 1er avril 2022 comme date de sortie de ce film.

Graphique de la matrice 4

Will Smith a révélé dans The Matrix: Reloaded qu’un peu de Néo habite en lui après son anéantissement après le film authentique. Cela a livré à peu près ses capacités de reproduction, car il a découvert le moyen de souiller différentes applications intermédiaires dans The Matrix simplement en tant que personnes à l’intérieur du monde à base de plantes, par exemple Bane. Smith peut se déguiser, comme pour montrer en reproduisant le look de son rival et les occasions de marionnettiste. L’association peut être après la période de dix-sept ans. La scène finale de l’au-delà de la saison s’étend sur la seule année 2003, et nous allons actuellement regarder un nombre croissant de cette association dès que plus.

Matrice 4 Cast

Matrix 4 de Keanu Reeves a récemment eu de nouveaux membres dans le casting.

Keanu Reeves,

Carrie-Anne Moss,

Jada Pinkett Smith,

Yahya Abdul-Mateen II,

Neil Patrick Harris,

Jessica Henwick

Jonathan Groff.

Arrêt de la production de la matrice 4

Selon les rapports, Warner Bros a arrêté l’avènement en raison de la peur entourant le coronavirus. Ce n’est pas toujours propre dès que le tournage recommence. Cependant, s’il est en retard, la sortie du film le 21 mai 2021 sera probablement difficile.

