Date de sortie de Love Mocktail 3, distribution, y aura-t-il la prochaine partie?

Les fans recherchent la date de sortie de Love Mocktail 3 car Love Mocktail 2 a réussi à satisfaire son public. En raison de l’énorme succès de la première partie de Love Mocktail, sa deuxième partie est sortie. Maintenant, ses fans s’interrogent sur le troisième volet de cette série de films et nous vous avons apporté une déclaration de son réalisateur.

Ici, vous découvrirez la prochaine date de sortie de Love Mocktail 3 dans diverses régions, quelle sera l’intrigue attendue pour ce film à venir, ses acteurs de retour, ainsi que d’autres détails que vous devez connaître à ce sujet. Vérifions toutes les informations sur ce film sans délai.

Love Mocktail était l’un des films Kannada les plus populaires de 2020. Le film dramatique romantique réalisé et écrit par Darling Krishna a attiré de nombreux spectateurs et tous ont adoré ce film. Le fait intéressant à propos du film était que c’était le premier film de Darling Krishna et pourtant, le film a fait un excellent travail.

Même le remake de ce film est réalisé en telugu qui sortira cette année. En raison de la popularité de la première partie du film, sa deuxième partie a été annoncée et ce nouveau film est sorti dans les salles indiennes le 11 février 2022. Même Love Mocktail 2 a reçu des critiques principalement positives de la part de son public et de ses critiques. C’est la raison pour laquelle ses fans s’interrogent sur la date de sortie de Love Mocktail 3.

Darling Krishna n’a pas décliné le troisième film de cette franchise. Mais, il n’a même pas annoncé le troisième film de cette série.

Love Mocktail 3 Date de sortie

Comme nous en avons déjà discuté, le troisième film de cette série n’est pas encore confirmé. Pour cette raison, la date de sortie de Love Mocktail 3 n’est pas encore connue. Mais, tout le monde sait qu’il y aura Love Mocktail 3 car même le deuxième film de cette franchise a été un succès. Après ça, ça ne sert à rien de ne pas renouveler le film pour sa troisième partie.

Castings de retour pour Love Mocktail 3

S’il y aura Love Mocktail 3, alors Darling Krishna jouera le rôle d’Adithya « Adi ». Il y a une petite chance que nous puissions revoir Milana Nagaraj dans le rôle de Nidhi alias Nidhima. Les chances de retour d’Amrutha Iyengar en tant que Joshitha alias Jo sont désormais très réduites et Rachel David pourrait obtenir un petit écran en tant que Sihi dans la troisième partie puisqu’elle a joué le rôle principal dans Love Mocktail 3.

Intrigue attendue pour Love Mocktail 3

Love Mocktail a couvert les débuts et la vie actuelle d’Adi. Après cela, Love Mocktail 2 a continué la vie d’Adi après la mort de sa femme. Maintenant, il rencontre une nouvelle fille « Sihi » ainsi que son ex-petite amie Jo. Le scénario de la deuxième partie était également incroyable, plein de romance et de drame. Maintenant, vous pouvez vous attendre à voir la vie d’Adi après qu’il ait trouvé la paix dans l’apogée de Love Mocktail 2. Eh bien, le script exact ne nous est pas encore connu, mais nous essaierons de vous apporter plus de détails bientôt.

Conclusion

En conclusion, nous nous attendons à ce que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de Love Mocktail 3, son intrigue attendue, les plateformes de streaming, tous les castings qui reviendront pour sa prochaine partie, et bien plus encore. Alors, attendez la confirmation officielle de sa sortie. Si vous avez des questions liées à cette série de films dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre toutes vos questions et doutes.

