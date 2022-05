Date de sortie de l’opération MBBS Saison 3, où regarder, tout ce que vous devez savoir

De nombreuses personnes sont curieuses de connaître la date de sortie de la saison 3 de l’opération MBBS. Après avoir regardé tous les épisodes de la saison précédente, les fans de cette série sont impatients de savoir quand cette prochaine saison va sortir. Ils se demandent tous quand auront-ils le prochain épisode à regarder. C’est pourquoi nous avons décidé de vous présenter ce guide sur sa sortie.

Ici, vous découvrirez la prochaine date de sortie de la saison 3 de l’opération MBBS, la plate-forme de diffusion en continu de cette émission, le nombre d’épisodes qui seront présents dans la saison en cours de cette émission et ses spoilers, ainsi que d’autres informations s’y rapportant. . Découvrons ce guide sans plus tarder.

C’est une série indienne et le nom de ses sociétés de production est Dice MediaPocket et Aces Pictures. Le premier épisode de cette série est sorti le 22 février 2020. Après sa sortie, cette série a réussi à obtenir des critiques positives et une popularité dans tout le pays. Maintenant, les fans de cette série recherchent sa prochaine date de sortie de la saison 3 de l’opération MBBS.

L’histoire de cette série suit la vie de trois étudiants en médecine de première année et leurs noms sont Huma, Sakshi et Nishant dans l’un des meilleurs collèges MBBS du pays. Suivez leur parcours alors qu’ils naviguent à travers les amitiés, les difficultés et la vie des étudiants en médecine. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez amusante et en même temps, elle vous donnera des leçons sur la vie et la carrière.

Date de sortie de la saison 3 de l’opération MBBS

Nous allons donc vous parler ici de la date de sortie de l’opération MBBS Saison 3. Jusqu’à présent, la date de sortie de la saison 3 n’a pas été officiellement confirmée. Selon certaines sources, il sortira très prochainement. S’il y a une annonce officielle concernant la date de sortie de la saison 3, nous vous en informerons ici dès que possible.

Où diffuser l’opération MBBS?

Si vous souhaitez diffuser cette série, vous pouvez la regarder sur la chaîne YouTube officielle de Dice Media. Donc, si vous n’avez regardé aucun épisode précédent de cette série jusqu’à présent, vous pouvez regarder cet épisode ici sur la plate-forme indiquée ci-dessus.

Distribution de la série

Après avoir parcouru tous les détails possibles liés à la date de sortie de l’opération MBBS Saison 3. Voici la liste des acteurs de cette série.

Ayush Mehra comme Nishant Singh

Anshul Chauhan dans le rôle de Sakshi Sachin Pilgaonkar

Sarah Hashmi comme Huma Sheikh

Prateek Pachauri comme Ketan Chotai

Geetanjali Kulkarni comme doyen Sadhna Sharma

Deepak Simwal comme Aakash

Sagar Kale en tant que père d’Aakash

Rahul Tewari comme Pravin Yadav

Mohit Doultani comme Jugal

Sachin Kathuria comme oncle Gajendra

Le dernier mot

Nous concluons cet article avec la prochaine date de sortie de la saison 3 de l’opération MBBS, le casting de cette série, où vous pouvez regarder cette série et quand la saison 3 va sortir, et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’opération MBBS Saison 3 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serons heureux de répondre à vos questions et doutes.

